„Ojczyzna swemu obrońcy”

W ramach projektu „Ocalamy” specjalnym insygnium „Ojczyzna swemu obrońcy” oznaczone zostały groby kilkudziesięciu bohaterów na Dolnym Śląsku. Takim odznaczeniem uhonorowano grób oławskiego Żołnierza Wyklętego – Klemensa Panasiuka. – Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ratowanie grobów bohaterów pochowanych na ziemi oławskiej – czytamy na profilu UM Oława. – W związku z tym projektem 17 września w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się spotkanie z rodzinami i przedstawicielami żołnierzy II wojny światowej. Oławę reprezentowali: zastępca burmistrza Andrzej Mikoda, przedstawiciele fundacji „Ku Korzeniom” – Tomasz Rożniatowski i Jerzy Dziubka oraz Beata i Przemysław Pawłowiczowie.

O niezłomnym z oławskiego cmentarza pisaliśmy między innymi tutaj: https://gazeta-olawa.pl/historia/54719-niezlomny-z-olawskiego-cmentarza-2/

Przemysław Pawłowicz i Tomasz Rożniatowski od lat starali się o to, aby pamieć o Klemensie Panasiuku była wiecznie żywa.

– To, co robimy dla innych czasem ma wpływ na nasze życie i dziś był tego dowód. Satysfakcja, zaszczyt i duma to mnie dziś spotkało – pisał 17 września Tomasz Rożniatowski

Fot. Urząd Wojewódzki we Wrocławiu i Tomasz Rożniatowski

