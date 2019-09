Suczka Lucky została najsympatyczniejszym psiakiem Oławy!

Lucky najsympatyczniejszym psem Oławy!

Oława. Głosami uczestników „Oławskiego pikniku z psiakiem” tytuł najsympatyczniejszego czworonoga zdobyła 6 miesięczna Lucky. Jej 10-letni właściciel Walery, trzy lata musiał czekać na wymarzonego pupila i w końcu rodzice spełnili jego życzenie. To jednak szukająca domu Moli była duszą towarzystwa. Suczka ze schroniska witała się ze wszystkimi uczestnikami

– Bardzo się cieszę, że widzę tak wiele znajomych twarzy, pyszczków i merdających ogonków – tymi słowami Marta Aksman, lekarz weterynarii prowadząca oławskie przytulisko, współorganizator pikniku, witała wszystkich zwierzolubów na czwartym oławskim pikniku. – To impreza dla wszystkich, którzy mają psy, chcą mieć psy, lubią ich towarzystwo i spędzać z nimi czas. Po co to wszystko? By poczuć jedność i radość z posiadania psa i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Oprócz niecodziennej możliwości spędzenia czasu z rodziną i czworonogiem piknik był także okazją do rozmów z wolontariuszami, którzy pomagają w przytulisku, o ich pracy i tym dlaczego warto to robić. Jak dodaje Aksman – pomagać może każdy. Wystarczy naprawdę niewiele choćby popołudniowy spacer czy wspólna zabawa z czworonogiem z przytuliska. Każde wyjście z boksu, czy zdjęcie na fb zwiększa szanse na adopcję… Pełna relacja z tego wydarzenia w najbliższym wydaniu „Powiatowej”

Fot. Wioletta Kamińska

Suczka Moly! Bardzo przyjazna, witała się z uczestnikami pikniku

Kategoria artykułu: Galeria