Trzeba czytać! Trzeba czytać! I jeszcze raz trzeba czytać!

OŁAWA. W ramach corocznej akcji „Narodowego czytania” dyrekcja i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy udziale oławskiego starostwa zorganizowali na placu przed budynkiem starostwa wspólne czytanie nowel

To akcja, którą zapoczątkował prezydent Bronisław Komorowski, a której tradycję kontynuuje obecna głowa państwa Andrzej Duda. W tym roku wybór padł na nowele, których teksty w większości powstały w czasach pozytywizmu. Te utwory często miały charakter społeczny, wydźwięk ludzki, dlatego bardzo dobrze odnajdują się w klimacie narodowego wspólnego czytania – tak uzasadniali wybór prowadzący wydarzenie uczniowie. Wśród utworów znalazły się: „Katarynka” Bolesława Prusa, „Sawa” Henryka Rzewuskiego, „Orka” Władysława Reymonta, „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, wstęp do „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza, „Sachem” Henryka Rzewuskiego, „Rozdziobią nas kruki i wrony” Stefana Żeromskiego. Do czytania oprócz uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu, zaproszeni zostali starosta Zdzisław Brezdeń, kierownik Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej Marta Możejko, naczelnik wydziału oświaty kultury, sportu i zdrowa Małgorzata Łagowska. – Mamy szansę dotknąć, jakieś części naszej narodowej tożsamości, naszego języka. Wiemy jak bardzo ważne jest czytanie – mówił rozpoczynając wydarzenie starosta. – Ósme narodowe czytanie wychodzi na wprost potrzebom związanym z tym, że należy nam przypominać, że trzeba czytać. Trzeba czytać. I jeszcze raz powtórzę trzeba czytać!

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

