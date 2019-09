Udane święto plonów w Kopalinie! ZDJĘCIA

Gmina Jelcz-Laskowice. Dożynki gminne tym razem zorganizowano w Minkowicach Oławskich. Rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy wieniec i najlepiej przystrojoną posesję. Kto zwyciężył?

Trzecie miejsce zajął wieniec z Wójcic, drugie z Piekar, a pierwsze z Minkowic Oławskich. Zwyciężczynie były bardzo szczęśliwe: – Nie spodziewałyśmy się! – mówiła Maria Lala-Chromińska. – Dlatego nasza reakcja była spontaniczna, jesteśmy zachwycone, to wielkie przeżycie. Nad wieńcem pracowało wiele osób. Zaczęło się od zbioru zboża, potem trzeba było to wszystko zbudować i udekorować. W pojedynkę nikt nie byłby w stanie tego zrobić. Chciałyśmy stworzyć koronę w tradycyjnym stylu, miałyśmy stary stelaż i nim się inspirowałyśmy. To była świetna praca zespołowa i przy okazji super zabawa.

Wielkie święto rolników rozpoczął barwny korowód dożynkowy. Potem odprawiono mszę świętą dziękczynną. Wierni dziękowali Bogu za plony i prosili o urodzaj w przyszłym roku. Choć susza w tym roku spowodowała, że praca była trudniejsza niż w poprzednich latach, rolnicy mają nadzieję, że następnym razem będzie już lepiej. Tuż po eucharystii przyszedł czas na tradycyjny ceremoniał dożynkowy.

Rozpoczął go burmistrz Bogdan Szczęśniak: – Witam serdecznie na tradycyjnych dożynkach. Dziękuję mieszkańcom Kopaliny za przygotowanie tego wszystkiego. Jest to duże przedsięwzięcie, ale nowa pani sołtys oraz rada sołecka poradzili sobie świetnie. Dożynki to jest czas, w którym rolnicy dziękują Bogu za zebrane plony, a my dziękujemy rolnikom za ich trud. Pracowałem 10 lat w branży rolniczej, więc wiem, na czym to polega, choć wtedy była zupełnie inna technologia zbierania plonów. Jest to praca trudna i niewdzięczna, bo to tak naprawdę mowa o zakładzie pracy pod niebem. Od kilku lat mamy suszę, plony są niższe, ale rolnicy ciągle pracują na tej ziemi i szukają tu źródła dochodów. Jako samorząd staramy się wspierać was jak tylko możemy. Zawsze proponuję Radzie Miejskiej stawki podatku rolnego na najniższym poziomie, by choć trochę wam ulżyć.

