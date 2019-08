10 par zagra w Oława Express! Zobacz, kto się zgłosił!

W tym roku po raz pierwszy w naszym mieście odbywa się gra terenowa Oława Express, towarzysząca Letniemu Party. 30 sierpnia poznaliśmy uczestników zabawy! Zdjęcia publikujemy poniżej

Formuła znana jest głównie z telewizyjnego programu „Azja/Ameryka Express”. Organizatorami oławskiej edycji są: Centrum Sztuki w Oławie oraz Express City i Stowarzyszenie Gramy o życie. Medialny Patronat honorowy objęła Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie, a gra połączona jest ze zbiórką charytatywną na rzecz oławskiego Przytuliska dla zwierząt „Podaj Łapę”.

Najważniejszą częścią zabawy jest dotarcie do wyznaczonych punktów na terenie Oławy w jak najkrótszym czasie. W każdym punkcie na uczestników czekają do wykonania zadania, które będą wymagać od nich nie tylko sprytu i sprawności, ale przede wszystkim współpracy.

Rekrutacja uczestników trwała do 20 sierpnia. Zgłosiło się 15 par, ale 30 sierpnia o godz. 18:00 na konferencję prasową przyszło 10 par i to one biorą udział w zabawie!

7 września od godziny 7:00 pary będą brały udział w wyścigu, którego finał będzie miał miejsce podczas Letniego Party 2019.

O komfort zabawy oraz o nagrody zadbały oławskie instytucje i firmy. Sponsorami nagród i pakietów startowych dla uczestników Oława Express są: Centrum Sztuki w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Galeria Oławska, Gazeta Powiatowa-Wiadomości Oławskie, „Społem” Oława Sp. z o.o., Mondelez Polska Production Sp. z o.o., MOICO, Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Sp. z o.o.,Eberspächer Climate Control Systems Sp. z o.o., Essity Operations Poland

Sp. z o.o., Studio Reklamy WENA, Centrum Językowe El Dorado, Zimny Drań Lody Naturalne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie oraz Centrum RELAX Oława, Autoliv Poland Sp.z o.o.

7 września uczestnicy nie mogą mieć przy sobie telefonów komórkowych, jedzenia i picia! – Macie zakazane mieć to ze sobą. Waszym zadaniem jest prosić ludzi o jedzenie, picie, ewentualne użyczenie telefonu – mówił Luca Krzysztofczyk, jeden z organizatorów wydarzenia. – Na każdej stacji będziecie otrzymywać kopertę, w której będzie zakodowana informacja, gdzie będzie czekał na was Expressowy Brat!

Poniżej publikujemy zdjęcia par, które biorą udział w zabawie. Więcej informacji o nich już wkrótce.

Tak było na konferencji prasowej:



Kategoria artykułu: Galeria