Tak było na policyjnym festynie

Na oławskim Rynku 17 lipca policja zorganizowała festyn pod hasłem „Stop wypadkom. Bezpieczne wakacje”

Animatorzy z Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu przygotowali szereg pogadanek, konkursów i zagadek skierowanych do najmłodszych mieszkańców. Dzieci mogły się dowiedzieć jakie jednostki służą w policji, jak są umundurowane, co należy do obowiązków policjanta. Wśród zagadek konkursowych pojawiły się pytania, o to na jakim świetle przechodzimy przez jezdnię, czy możemy kąpać się w odosobnionym miejscu, na którym nie ma ratownika. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich atrakcjach. Na uczestników czekały nagrody. Po oławskim Rynku przechadzał się też Komisarz Lew maskotka Dolnośląskiej Policji. Oprócz zabaw i zagadek, można było zobaczyć radiowóz, a policjanci wręczali pamiątkowe kartonowe wozy policyjne i ulotki z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności