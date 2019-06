Najlepsi z najlepszych wybrani

Gmina Oława. Za wyjątkowe osiągnięcia. 13 uczniów szkół podstawowych i 3 z gimnazjów nominowano w tegorocznym – XIII konkursie „Najlepszy z Najlepszych”. Gala finałowa odbyła się 18 czerwca w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, za całokształt osiągnięć – naukowych i sportowych. Młodzież jest również doceniana za zaangażowanie społeczne, rozwój zainteresowań, a co się z tym wiąże podnoszenie prestiżu szkoły i gminy. W tym roku po raz ostatni konkurs odbył się w dotychczasowej formie. W wyniku reformy oświaty i likwidacji gimnazjów ostatni raz nagrodzono uczniów tych szkół. Jak będzie wyglądał konkurs za rok? Czas pokaże, ale jak zapewnił prowadzący spotkanie Stanisław Górka, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – najlepsi uczniowie nadal będą wyróżniani i nagradzani, bo z roku na rok uzyskują coraz lepsze wyniki. Z wielką satysfakcja poinformował, że tegoroczna średnia ocen wyróżnionych w konkursie wyniosła – 5,37 wśród uczniów szkół podstawowych i – 5,6 wśród gimnazjalistów.

Wśród finalistów uczniów szkół podstawowych znaleźli się: Maksymilian Bala i Oliwia Kivrak ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, Łukasz Reszczyński z SP w Chwalibożycach, Oliwia Mazur z SP w Dżemlikowicach, Aniela Uryga z SP w Gaci, Wiktoria Laskowska z SP w Osieku, a także – Krzysztof Cieciorko i Aleksandra Januszkiewicz z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie, Kinga Błaszkiewicz, Roksana Szot, Nicola Piebiak ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach oraz Julia Panasiewicz z SP w Ścinawie Polskiej.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody i listy gratulacyjne. Ponadto Julii Panasiewicz i Krzysztofowi Cieciorce przyznano nagrody indywidualne ufundowane przez Marka Sokołowskiego, szefa Gminnej Komisji Oświaty oraz Mariusza Michałowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Oława.

W kategorii gimnazjalistów do finału zakwalifikowano Adriana Choptianę z GSP w Oławie i Annę Wójcik z SP w Bystrzycy, która otrzymała dodatkowo nagrodę indywidualną ufundowaną przez wójta gminy Oława Henryka Kuriatę.

Zwycięzcami tegorocznej edycji „Najlepszego z Najlepszych” zostały uczennice Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie – Julia Taraziewicz w kategorii szkół podstawowych i Daria Orłowska w kategorii gimnazjów.

Największym marzeniem tej drugiej jest wydanie własnej książki fabularnej. Zamiłowanie do pisania, nie jest jednak jedyną pasją dziewczyny. Podobnie jak przedmioty humanistyczne i matematyka przychodzi jej z łatwością. – Mój plan na życie to rachunkowość w tygodniu i książka weekendami – mówi z uśmiechem. – Moim ulubionym przedmiotem jest jednak język angielski. Poza tym uczę się też języka hiszpańskiego. Chodzę też do szkoły muzycznej i gram na fortepianie.

Od września Daria chce kontynuować naukę w oławskim LO w klasie o profilu matematyczno-geograficznym z rozszerzonym angielskim. Na pytanie o to czy jest kujonem czy raczej osobą szczególnie uzdolnioną z uśmiechem dodaje, że to drugie, ale czasem potrzebuje pomocy książek. Jej największym marzeniem oprócz wydania własnej książki jest podróżowanie po świecie oraz poznawanie języków. – A moim? Żeby była szczęśliwym człowiekiem i spełniała się w życiu tak jak do tej pory – z dumą dodaje mama laureatki, Basia. – Od urodzenia była wyjątkowym dzieckiem pod każdym względem. Miała bardzo bujną wyobraźnię, a już jako sześciolatka pisała wiersze.

Wyjątkowa zawsze była i jest też druga laureatka konkursu – Julia Taraziewicz. Jej ulubionym przedmiotem szkolnym jest biologia. Większą sympatią darzy przedmioty ścisłe niż humanistyczne. Nowy rozdział szkolny chciałaby rozpocząć we wrocławskim LO nr 7, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W przyszłości chciałaby być genetykiem albo biotechnologiem. – Oceny nigdy nie były dla niej najważniejsze, a patrząc na to ile się uczy myślę, że jest po prostu zdolna – mówi pani Teresa, mama ósmoklasistki. – Nie ma recepty na wychowanie takiego, a nie innego dziecka. Myślę , że naszym sukcesem jest to, że dużo ze sobą rozmawiamy, spędzamy razem dużo czasu i zawsze go dla siebie mamy. Zawsze też jemy razem posiłki, bo to jest najlepszy czas na dyskusje i rozmowy. Dzięki temu wiemy o sobie bardzo dużo, Julia mi ufa i nie ma tajemnic, a przynajmniej tak mi się wydaje, i zawsze przychodzi do mnie ze swoimi problemami. I o to tak naprawdę chodzi. Nigdy nie naciskaliśmy na nią, nie oczekiwaliśmy by była najlepsza, by miała najwyższe oceny, najważniejsze jest to co ma w głowie, a nie w szkolnym dzienniku ocen.

Podobnie jak mama, także i Julia była zaskoczona wygraną. Dlaczego? Bo chociaż jest bardzo zdolna i wszechstronna, jak mówi – zawsze wydaje jej się, że są lepsi od niej. Jak każda nastolatka ma wiele marzeń tych małych i większych. Jednym z największych jest długa trasa turystyczna po Stanach Zjednoczonych.

Oprócz najlepszych uczniów podczas gali nagrodzono też dyrektorów szkół oraz wychowawców finalistów konkursu.

Wyróżnienia, przyznane przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów sportowych otrzymali także najlepsi sportowcy gminy Oława.

