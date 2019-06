Basen oficjalnie otwarty! ZDJĘCIA

Na oławskim basenie tłumy! Dziś o godzinie 14.00 odbyło się oficjalne otwarcie tego obiektu. Przypominamy, że do końca czerwca bilety kosztują tylko złotówkę. Dziś dodatkowa atrakcja – do godziny 18.00 trwa piknik rodzinny! (szczegóły na plakacie poniżej).

Wydarzenie prowadził Zbigniew Szwarc, prezes Term Jakuba. Podkreślał, że „ojców budowniczych” letniego basenu było kilku. Burmistrz Tomasz Frischmann również o tym mówił: – Dziękuję Franciszkowi Październikowi i Tadeuszowi Kułakowskiemu, to te osoby przygotowały koncepcję, projekt, taki gruby szkic, jak to ma wyglądać, nam pozostało tylko wykonać zadanie – mówił szef miasta. – Wielkie brawa dla nich. Dziękuję radnym wielu kadencji, za to że zawsze przychylnie patrzyli na budowę nowego basenu. Dzisiejsza pogoda pokazuje, jak potrzebna to była inwestycja. Nasz basen nie istniałby, gdyby nie ten poprzedni, dużo rzeczy zostało wykorzystanych, między innymi płyta, część instalacji, a przede wszystkim wspaniały teren. Serdeczne podziękowania kieruję do projektantów i wykonawcy, do inspektorów nadzoru za to, że w terminie udało nam się wywiązać z obowiązku i mogliśmy zgodnie z obietnicą przekazać obiekt mieszkańcom. Słowa uznania skierowano również do Mieczysława Walasa, który był budowniczym pierwszego basenu, jak również do Józefa Pawlickiego, który przez ponad 20 lat był kierownikiem poprzedniego basenu. Na ręce prezesa Szwarca, przekazał ostatnie zdjęcie, jakie zrobiono na dawnej pływalni.

Fot. Agnieszka Herba

Kategoria artykułu: Galeria