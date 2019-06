Trwają DNI KOGUTA!

Na oławskim Miasteczku trwają Dni Koguta.

Od godz. 15.00 na Miasteczku można korzystać ze strefy art z tematycznymi zabawami plastycznymi dla dzieci, grami planszowymi i innymi atrakcjami. Są też stoiska branżowe oraz pokazy rycersko-historyczne. Korzenie miejskiej Oławy sięgają 1234 roku, stąd rozbudowane pokazy stref rycerskich: tkactwo, mennica, czerpanie papieru, młyno-piekarnia i stoisko kata.

O 16:00 rozpoczęła się uroczysta Parada Orkiestr Dętych. Zostały wręczone nagrody i gratulacje z okazji 10-lecia oławskiej orkiestry dętej. Wystąpiły już orkiestra z Domaniowa, ze Środy Śląskiej i Trzebnicy.

Na 21.30 zaplanowano koncert gwiazdy wieczoru – Margaret, czyli Małgorzaty Jamroży, która zadebiutowała na rynku fonograficznym w 2013 minialbumem „All I Need”. EP-ka promowana była przez singel „Thank You Very Much”, który notowany był na oficjalnych listach sprzedaży w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Piosenka była także trzecim najlepiej sprzedającym się utworem w Polsce w 2013 roku, za co ZPAV przyznał wokalistce wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku. W lipcu 2013 Margaret reprezentowała Polskę na Bałtyckim Festiwalu Piosenki w Karlshamn i zajęła drugie miejsce w finale.

Fot. Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Galeria