Pojechali na Rajd Koguta! Już zebrali 70 tys. złotych!

O godzinie 13.00 wyruszyli uczestnicy oławskiego charytatywnego Rajdu Koguta. Ponad 260 ekip jedzie do Boszkowa! Dzięki tak dużemu zaangażowaniu uczestników już udało się zebrać ponad 70 tys. złotych. Ekipa „wesołego autobusu” ze starostwa powiatowego dodatkowo przekazała tuż przed startem rajdu 2500 złotych na oławski Dom Dziecka. Do kogo jeszcze trafią pieniądze?

Bardzo dziękujemy tegorocznym Uczestnikom III Oławskiego Charytatywnego Rajdu Koguta oraz wszystkim Darczyńcom, firmom i osobom, które włączyły się w pomoc naszym podopiecznym, na których zbieramy pieniążki 😍🥰

A są to Organizacje Pożytku Publicznego:

💚Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

💚Fundacja „Krok po Kroku”

💚Fundacja „Pomaluj mi świat”

💚Stowarzyszenie „Uśmiech za uśmiech”

💚Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom niepełnosprawnym „Iskierka nadziei”

💚Dom Dziecka w Oławie

💚Parafialny Zespół Charytatywny w Marcinkowicach

💚Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla dzieci

💚Związek Harcerstwa Polskiego w Oławie

💚Stowarzyszenie „Pomoc” przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodkowy Szpitala w Oławie

💚Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Powiatowy oddział w Oławie

💚Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

💚Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”

💚Fundacja „Patron”

💚Fundacja Ewy Nawarol „My nie gryziemy”

💚Schronisko dla zwierząt w Oławie

oraz Dzieciaczki:

💛Daniel z Białaczką, niedrożnością jelit

💛Antoni, Robert – Autyzm

💛Oktawian ze złośliwym nowotworem mózgu

💛Krzysztof po chorobie nowotworowej

💛Ela – przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie

💛Julia z Zespołem Ehlersa- Danlosa głuchota czuciowo-nerwowa

💛Maja – Mózgowe Porażenie Dziecięce, Wada serca

💛Aleksander – Mózgowe Porażenie Dziecięce, padaczka, niedowidzenie obu oczu

💛Oliwier, Wiktoria, Jakub, Julia ze Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

💛Jakub ma padaczkę, opóźniony rozwój, cukrzycę, niedoczynność tarczycy

💛Julia choruje na Zespół DeSanto-Shinawi

💛Lena,Maja, Michał, Laura, Stanley mają Zespół Downa

💛Wiktoria – Padaczka lekooporna, Niedosłuch, Mózgowe Porażenie

💛Bartek z Zespołem Axenfelda- Riegera ARS Proteinoza pęcherzyków płucnych

💛Filip i Kinga Autyzm dziecięcy i dziecięce porażenie mózgowe

💛Jakub cukrzyca typu 1 insulinozależna

💛Maciej z Autyzmem wczesnodziecięcym

💛Anita Obustronna głęboka głuchota , czuciowo- zmysłowa

💛Aleksander cierpi na opóźnienie rozwoju

💛Paulina chora na mukowiscydozę

💛Wanessa z Zespołem Ternera, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim , wada serca, niedosłuch

💛Adrian z wadą serca

💛Pola – Mózgowe Porażenie Dziecięce pozapiramidowo- móżdżkowe

💛Damian z Zespołem Wad wrodzonych, skolioza lewa i prawo stronna , padaczka choroba Gilberta

💛Natalia, Ewelina, Weronika chore rodzeństwo MPD z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

💛Igor cierpi na upośledzenie umysłowe

💛Filip – zespół genetyczny „NOONAN” niedosłuch, cechy autyzmu.

