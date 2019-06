Ogromne zainteresowanie Rajdem Koguta! ZDJĘCIA

Startują dziś o godzinie 12.30, ale już o godzinie 11.00 na oławskim Miasteczku było bardzo dużo miłośników motoryzacji. Zainteresowanie wydarzeniem jest znacznie większe niż rok temu. Rajd Koguta to nie tylko zabytkowe pojazdy i wspaniała wyprawa do Boszkowa, to również pomoc potrzebującym. Już wiadomo, że udało się zebrać aż 60 tys. złotych na oławskie organizacje i dzieci! Pełną kwotę organizatorzy podadzą o godzinie 12.30 podczas startu!

