I miejsce zajęła Joanna Nabiałczyk , Jan Kamiński zajął II miejsce (na fot. od lewej), III miejsce wywalczył Jakub Małecki

Kontrasty. Oni zrobili najlepsze zdjęcia – zobacz

Kontrasty – to temat dwunastej edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez LO nr 1 w Oławie. Zgłosiło się 26 uczniów, ale do drugiego etapu jury zakwalifikowało 19. Poziom był bardzo wyrównany. Wybór najlepszych prac to trudne zadanie

Małgorzata Sajur, absolwentka Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu i nauczyciel wychowania fizycznego, od lat czuwa nad tym konkursem. Co było najważniejsze tym razem? – Kontrasty na zdjęciach miały być pretekstem do przedstawienia swojego sposobu odczuwania i patrzenia na świat – mówi. – Zależało nam na tym, aby fotografie wywoływały emocje poprzez przekaz współgrający z formą. Oczywiście doceniliśmy też kompozycję, kreatywność, grę światła i umiejętności techniczne. Ale to właśnie treść i emocje, jakich dostarcza zdjęcie, jest kluczowe w wyborze finałowej trójki.

Spośród 28 zdjęć najlepsze wybierali: Inga Sławik-Kubiak – przewodnicząca jury, nauczycielka Wiedzy o Kulturze, Małgorzata Sajur, Agnieszka Herba – dziennikarz GP-WO oraz Zbigniew Bachul – nauczyciel informatyki i pasjonat fotografii.

I miejsce zajęła Joanna Nabiałczyk z LO nr 1 za dwie fotografie, w których ukazała wielość kontrastów, walory artystyczne i naturalny, emocjonalny kadr. Dziewczyna od dziecka interesuje się fotografią. Brała udział w wielu konkursach. Dwa lata temu również odniosła sukces w konkursie organizowanym przez LO, a rok temu zajęła trzecie miejsce w konkursie wojewódzkim, tematyką było „Moje miejsce nad Odra”. – Mój tato jest fotografem, więc mnie zainspirował, obserwowałam go, zawsze brał aparat na wycieczki rodzinne czy inne spotkania, zawsze aparat mu towarzyszył, a ja będąc dzieckiem patrzyłam. Teraz stara się nie wpływać na mnie, tylko daje wodze mojej fantazji.

Poniżej zdjęcia Joanny Nabiałyczyk:

Zdjęcia, które wygrały, specjalnie robiła na konkurs. Jury szczególną uwagę zwróciło na to zatytułowane „Cienie”. – Miałam wiele koncepcji, ciężko mi było się zdecydować, co wybrać, bo można było zgłosić tylko dwa zdjęcia – mówi zwyciężczyni. – Po prostu posadziłam dziadka z bratem i kazałam im grać w szachy. Szczerze mówiąc za pierwszym razem nie do końca byłam zadowolona z efektu, dopiero jak na spokojnie zaczęłam oglądać zdjęcia, stwierdziłam, że podoba mi się. Wybierałam z serii zdjęć, miałam ich wiele, ale na tym, które wygrało, wydawało mi się, że najlepiej widać ruch i cienie.

II miejsce zdobył Jan Kamiński z LO nr 1 za genialne kadrowanie, pomysłowość i piękną kolorystykę.

III miejsce wywalczył Jakub Małecki z SP nr 6 za niezwykle malarskie ujęcie tematu.

Wyróżniono dwie osoby Annę Butwicką (zdjęcie nr 1) i Łukasz Noconia (zdjęcie nr 2.

– Był naprawdę wysoki poziom i podejmując decyzję komu przyznać nagrodę musieliśmy dość długo dyskutować i mocno się spierać – mówiła przewodnicząca jury. – Dlatego chcemy jeszcze dodatkowo zaznaczyć, że naszą uwagę zwróciły również prace Antoniny Woźniak (zdjęcie nr 1), Julii Dudek (zdjęcie nr 2) i Julii Sypniewskiej (zdjęcie nr 3) .

Konkursowi fotograficznemu od lat towarzyszy drugi prowadzony przez Zbigniewa Bachula – na najlepszy plakat. To pole do popisu dla grafików z klas pierwszych. Zgłoszono 150 prac. Najlepszy był Michał Aleksandrowicz (na fot. poniżej).

Tak obradowało jury

(AH)

Kategoria artykułu: Galeria