Strzały, strach, helikoptery i walka o życie. ZDJĘCIA

O tych ćwiczeniach uczniowie CKZiU nic nie wiedzieli. Ta akcja miała być jak najbardziej realistyczna. Krzyki, ogromny huk, strzały, strach i walka o życie – tak było dziś w szkole przy ulicy Kutrowskiego

Szkolenie jest zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny we Wrocławiu we współpracy z innymi służbami odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. – Scenariusz zakłada sytuację, w której szkoła zostaje opanowana przez dwóch groźnych przestępców – wyjaśnia kom. Kamil Rynkiewicz z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu. – W budynku znajduje się około 250 uczniów, natomiast zadaniem służb jest opanowanie taktyczne tego budynku i zatrzymanie przestępców. W trakcie działań zostaje ciężko ranny jeden z funkcjonariuszy i te ćwiczenia obejmują sytuację, kiedy jest mu udzielana pomoc przez obecnych szturmowców, a następnie jest on przejęty przez zespół lekarzy, którzy przybywają śmigłowcem LPR. To całe ćwiczenie zakłada współdziałanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy konieczna jest interwencja Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i to jest główne założenie tych ćwiczeń, które są podzielone na kilka faz. W pierwszej przylatuje helikopter, zjeżdżają po linach strzelcy wyborowi, którzy obserwują całą sytuację, w chwili, kiedy w szkole padają strzały do działań wkraczają – również helikopterem – komandosi, którzy wchodzą i opanowują budynek, zatrzymują przestępców i ewakuują uczniów.

– Pierwsza akcja była przeprowadzona dwa lata temu, ale wtedy była wyreżyserowana i to robiliśmy wspólnie ze strażą pożarną, z oławską komendą policji i oddziałem ratownictwa – mówi Maria Domaradzka, dyrektor CKZiU. – A ta dzisiejsza akcja się różni, bo nie była wyreżyserowana, uczniowie o tym nie wiedzieli, wiedzieli tylko o próbnej ewakuacji, ale nic więcej. Nie widzieli, że będzie strzelanina. Chcieliśmy sprawdzić procedury odnośnie ataku terrorystycznego, żeby uczniowie wiedzieli, jak reagować i jak się zachować.



