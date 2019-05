Ostatnie szlify na nowym basenie! Wkrótce otwarcie. ZDJĘCIA

To już końcówka prac na oławskim basenie. Zakończenie inwestycji planowane jest na 12 czerwca. Podczas wakacji mieszkańcy będą mogli cieszyć się nową inwestycją. Jak to wygląda na żywo będą mogli przekonać się już w najbliższą niedzielę (2 czerwca), ponieważ od godziny 14.00 do 18.00 organizowany jest tam piknik rodzinny. Chętni będą oprowadzani po obiekcie, dla najmłodszych przygotowano różne atrakcje.

Największym elementem inwestycji jest basen rekreacyjny z takimi atrakcjami jak rwąca rzeka, gejzery, siedziska, leżanki i armatki wodne, siatka do wspinaczki, a dla tych, którzy chcą popływać, jest wydzieloną częścią sportowa – cztery tory. Całość zajmuje ponad 1 000 mkw. Elementem basenu jest zespół zjeżdżalni – tzw. anakonda, czyli zjeżdżalnia kręcona o długości ponad 60 m, i rodzinna – prosta, dwutorowa zjeżdżalnia dla dzieci oraz druga niższa i szersza, na której będzie mogło zjeżdżać kilka osób jednocześnie. Ustawione są tak, by zjeżdżający nie przeszkadzali innym kąpiącym się.

Cały obiekt składa się z kilku niezależnych stref atrakcji. Za basenem dużym jest brodzik z atrakcjami dla dzieci. Obok wodny plac zabaw, gdzie dzieci mogą biegać po mokrej antypoślizgowej nawierzchni oblewane przez wodę tryskającą z różnych zabawek. W pobliżu mokrego placu zabaw stoi standardowy, czyli suchy plac zabaw, a na końcu działki wzdłuż ul. Gazowej boiska do gry w piłkę plażową – ręczną i siatkową.

Niecki są ze stali nierdzewnej, która według wykonawcy jest najlepszą obecnie technologią przy takiej inwestycji, bo materiał ten jest niewrażliwy na zmiany temperatury i atmosferyczne, zwłaszcza zimą, czyli niskie temperatury nie spowodują jej zniszczenia.

Przy wejściu na obiekt jest nowy budynek, gdzie znajdą się kasy oraz samoobsługowe automaty kasowe, a także szatnie, sanitariaty, przebieralnie oraz pomieszczenia techniczne i dla ratowników.

W miejscu dawnego budynku technicznego wybudowano nowy, w którym zlokalizowano stację filtrów, co pozwoli na zasilanie całego obiektu świeżą uzdatnioną wodą. Postawiono też nacisk na rozwiązania chroniące środowiska, czego elementem będą baterie fotowoltaiczne, zasilające m.in. oświetlenie terenu.

Tak nowy basen wyglądał 27 maja. To już naprawdę ostatnie przygotowania do otwarcia obiektu!

Fot. Agnieszka Herba

Te wielkie urządzenia to filtry – serce basenu

