Tuningowa familia, czyli coś więcej niż samochody. ZDJĘCIA

Jelcz-Laskowice. Działo się! Powiat oławski motoryzacją stoi! Za nami zlot Dwa Światy, który połączył miłośników zabytkowych Jelczy i nowoczesnego tuningu

To kolejna duża tego typu impreza w okolicy. Po oławskim zlocie pojazdów zabytkowych, swojego doczekali się również mieszkańcy Jelcza-Laskowic, którzy 18 maja chętnie odwiedzali tereny wokół hali Centrum Sportu i Rekreacji. Hideout 2019 to tak naprawdę połączenie zlotu samochodów tuningowanych, z targami motoryzacyjnymi oraz wieloma innymi atrakcjami. Wszystko przy muzyce i wśród ludzi, dla których motoryzacja jest największą pasją, niekiedy całym życiem.

Przed rokiem właściciele tuningowanych samochodów spotkali się w Biskupicach Oławskich. Teraz jednak skala wydarzenia była zdecydowanie większa! Przyjechało około 150 aut, wśród których były modele bardzo stare, ale także te, które jeszcze pamiętają linię produkcyjną. Każdy ze swoim wyjątkowym charakterem, ukształtowanym przez właściciela. Niektóre przerobione tylko trochę, inne nieprzypominające swoich tradycyjnych odpowiedników.

Organizatorem „Dwóch Światów” był Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Za Hideout 2019 odpowiadał jednak Gabriel Cybulski, pracownik Centrum Sportu i Rekreacji. – Nie wiem, czy to wszystko dzieje się naprawdę, czy to tylko jakiś sen – mówił podekscytowany po zakończeniu imprezy. – Przez cały rok słyszałem, że to niemożliwe, aby debiutanckie wydarzenie mogło mieć taki rozmach. Jesteśmy wszyscy jedną wielką familią i każda z osób, która przyjechała do Jelcza-Laskowic, przyczyniła się sukcesu. Hideout 2019 przeszedł do historii jako największe motoryzacyjne wydarzenie w J-L i jedno z największych w skali powiatu. Zebrało się około 150 samochodów z całej Polski, a przez cały dzień przez teren imprezy przewinęło się 3000 osób. Więcej w papierowym wydaniu „Powiatowej”.

Tekst i fot.: Kamil Tysa [email protected]

