Przedsiębiorcze oławianki

OŁAWA. W Oławskim Centrum Rozwoju Społecznego spotkały się mieszkanki, aby wzmocnić swoje kompetencje biznesowe

W ramach programu „Aktywne Oławianki” w OCRS odbywa się cykl spotkań oławianek, które chcą wymienić się swoimi doświadczeniami na temat biznesu, który prowadzą, ale też nabyć nowe umiejętności. Na spotkania zapraszane są też panie, które dopiero myślą o własnej przedsiębiorczości, a doświadczenia zabrane podczas tego cyklu mogą im to ułatwić.

– Jest to pierwsze spotkanie kobiet przedsiębiorczych – mówiła prowadząca Kamila Bartoszek. – Chciałabym zaznaczyć, że kobieta przedsiębiorcza nie oznacza kobiety przedsiębiorcy. Nie oznacza, że każda z nas musi mieć firmę i zatrudniać trzydzieści osób. Oznacza to, że jest w nas energia, są chęci do działania, które można przełożyć na różne rodzaju aktywności.

Cykl spotkań ma być okazją do zapoznania się z innymi osobami. To ma być wymiana doświadczeń, ale też zwykła rozmowa, która może poszerzyć grono osób, mających podobne wyzwania w biznesie czy życiu. Spotkanie było podzielone na kilka części. Oprócz przedstawienia celu tych spotkań odbyły się dwie prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła networkingu i jego znaczenia w biznesie. Panie mogły się dowiedzieć, jak poszerzyć relacje biznesowe (i nie tylko), jak wykorzystując proste czynności można wiele rzeczy w życiu sobie ułatwić, jak przeskoczyć niektóre nasze ograniczenia, które są w nas, a bez których możemy znacznie więcej dowiedzieć się o świecie czy ludziach koło nas. Druga prelekcja dotyczyła kosztów w firmie. Księgowa Małgorzata Szlęg-Koziarzewska mówiła o wpływie kosztów na działalność biznesową. Jak je klasyfikujemy i co może wpłynąć na obniżenie podatku płaconego przez przedsiębiorców.

W ramach spotkania, by zwiększyć integrację uczestniczek, prowadzone były animacje, które miały panie rozruszać, ale też „przełamać lody”. Końcową częścią spotkania jest przedstawienie się ogółowi i opowiedzenie, z czym się przychodzi, z jakimi oczekiwaniami. Ta część ma być poświęcona wymianie informacji, dzięki którym może narodzić się coś nowego.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

