Patriotyzm to rzecz bezcenna! ZDJĘCIA

2 maja w południe przed Starostwem Powiatowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi. Zdzisław Brezdeń, starosta oławski tak zwrócił się do mieszkańców:

– Po raz kolejny uczestniczymy 2 maja w święcie flagi. Zawsze przy tej okazji chcemy przypomnieć o barwach narodowych, pod którymi od wieków skupiają się Polacy. To bardzo ważne, żeby o tym mówić, przypominać, cały czas budować wspólnotę narodową wokół tych dwóch barw, to buduje tożsamość. To jest bardzo ważne, gdy w dniach świątecznych przejeżdżamy przez nasze miejscowości i coraz częściej widzimy barwy biało-czerwone. Ta biało-czerwona, szczególnie przy tak wietrznym dniu, jak dziś, powiewa bardzo dumnie i musimy się tym szczycić i się z tego cieszyć. Dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości, odnoszę wrażenie, że z każdym rokiem jest nas coraz więcej i bardzo dobrze. Przy okazji chciałbym wspomnieć o dwóch innych wydarzeniach, które bardzo ściśle wiążą się z barwami biało-czerwonymi. Dziś obchodzimy dzień Polonii, wszystkich naszych braci i sióstr, którzy są rozsiani w różnych miejscach świata i tej Polonii, która podtrzymuje więź z Ojczyzną sprzed wielu wielu lat, jak i tej Polonii współczesnej, bo przecież doskonale wiemy, że wielu Polaków mieszka nie tylko w Europie, ale i za oceanem, w Azji, dalekiej Japonii czy Australii. Praktycznie na wszystkich kontynentach można usłyszeć język polski. Możemy się z tymi ludźmi spotkać i nieść – stąd, z Polski, tam często na antypody – tą polskość i patriotyzm. Patriotyzm to rzecz bezcenna. Świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Polski kiedyś powiedział, że „patriotyzm bierze się z miłości, a nacjonalizm z nienawiści”. Nigdy nie można postawić między tymi dwoma pojęciami znaku równości i musimy bardzo o to dbać, żeby tak właśnie było, żeby to właśnie patriotyzm gościł na stałe w naszych sercach, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. I wiem, że tak się dzieje, mimo różnych prób połączenia tych dwóch pojęć… Patriotyzm wynika z miłości, z miłości do Ojczyzny, związany jest z tożsamością i łącznością z pokoleniami.

Drugie wydarzenie też wiąże się z biało-czerwonymi barwami, chociaż w trochę innym kontekście. Wczoraj obchodziliśmy 15-lecie uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. To jest rzecz też przeogromna, ponieważ wśród 28 flag w Brukseli, przed siedzibą Parlamentu Europejskiego, dumnie powiewa biało-czerwona i ważne jest, żeby nie tylko powiewała tam dumnie, ale również, że cała nasza społeczność, my jako Polska, jako wspólnota, mieliśmy również wpływ na to, jak będzie wyglądać Unia Europejska. Mamy za sobą bogactwo dziedzictwo. Trwale opieramy się na pewnych wartościach, od lat na wartościach związanych właśnie z dobrze pojętym patriotyzmem, wartościach chrześcijańskich, pewnej kulturze, opieramy się na czymś, co wiąże się z pojęciem polskości…

Fot. Agnieszka Herba

