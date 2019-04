Upiekły najlepszą babę! Zdradziły sekret!

Do konkursu na najlepszą babę wielkanocną było 12 zgłoszeń. Wypieki oceniały – Dorota Sala, sekretarz gminy Domaniów, Bożena Polakowska, sekretarz gminy Oława, i Lilla Rzadkowska, sekretarz UM Oława. – Wybór był bardzo trudny, ponieważ mieliśmy oceniać drożdżowe ciasto, tylko jedna babka nie spełniała kryteriów, bo nie była drożdżowa, ale i tak była pyszna – mówi Lilla Rzadkowska. – Ważny był dla komisji jak najbardziej tradycyjny sposób wykonania i sposób podania. Baba wielkanocna musi mieć wygląd, kształt i odpowiednią formę, ale najważniejszy był smak. Wygląd był na drugim miejscu.

Pierwsze miejsce zdobyła Ewa Żygadło ze Starego Górnika, po zejściu z podium wyjaśniła, że najlepszą babkę wielkanocną piekła razem z panią sołtys Moniką Dziębowską-Łakomską. Kobiety piekły babkę o piątej rano. Ciasto rosło dwa razy. – Monika mnie namówiła, żebyśmy upiekły – mówi Ewa. – Sekretem tej babki jest to, że są w niej ziemniaki! To staropolski, tradycyjny przepis. Gotowanych ziemniaków jest tam niewiele, ale to one sprawiają, że baba jest wyjątkowa. Chociaż najważniejsze, żeby włożyć w to serce, bo aby zrobić dobre ciasto drożdżowe, serce to podstawa…

Babka tak smakowała, że niemal natychmiast została zjedzona. Zwyciężczynie pozowały do zdjęcia z ostatnim kawałkiem. Przepis na najlepszą babkę opublikujemy w najbliższym wydaniu „Powiatowej”

Miejsce drugie zajęły panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Ścinawy

Miejsce trzecie rada sołecka z Gaci

Kategoria artykułu: Galeria