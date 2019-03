Ważne, aby budzić w sercach nadzieję! ZDJĘCIA

Znowu to zrobili! Patrząc na tę akcję można naładować się pozytywną energią. Młodzież pokazała, że potrafi zrobić wiele, dając tak niewiele. Wystarczyły uśmiech i obecność, aby pokazać chorym, że nie są sami, że ktoś ich wspiera i solidaryzuje się z nimi

Żonkilowy Marsz jest organizowany w ramach 10 edycji Pól Nadziei. Zawsze odbywał się na oławskim Rynku, ale tam trwa remont, dlatego 29 marca wydarzenie przeniesiono w pobliże „Term Jakuba”. Akcja jest organizowana dla podopiecznych Hospicjum Domowego „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie. – Kwestujemy dla nich, ta cała akcja jest dla nich, żeby pokazać, że pamiętamy – mówiła Marta Możejko, od wielu lat wolontariuszka w hospicjum. – Staramy się też, aby wszyscy młodzi ludzie dorastali w przekonaniu, że trzeba patrzeć i pamiętać o tych, którzy są słabsi, którzy nas potrzebują, i którym mamy na pewno bardzo wiele do zaoferowania.

– Wasza młodość, wasz uśmiech, wasza radość, wasza werwa i energia to jest to czego potrzebują podopieczni naszego hospicjum i teraz dla nich, głośno zakrzyczmy z radości wooow… – mówił ksiądz Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. – Bardzo jesteśmy wdzięczni, że tu jesteście i bierzecie udział w takich akcjach, bo to jest ważne, aby budzić w sercach nadzieję. Dziękujemy i życzymy, żebyście zarażali innych ludzi swoją radością i dobrocią.

Sławek Graczyk od lat wspierający hospicjum podkreślał, że nie było by tego wydarzenia gdyby nie wolontariusze. Dziękował również uczniom szkół z powiatu za to, że tak licznie uczestniczyli w marszu. Zasiej nadzieję to hasło tegorocznej edycji. Uczniowie SP nr 5 zerwali żonkile, które wyrosły przed szkołą i zrobili bukieciki, które z serdecznym pozdrowieniem pielęgniarki przekazały chorym.

Grupa ze Szkoły Podstawowej nr 6 pod okiem Ewy Pieńkoś przygotowała scenę z książki Bracia Lwie Serce.

Fot. Agnieszka Herba

