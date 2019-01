Za Ławeczkę "Dobrych Serc" zapłacili 2400 zł

Oni wylicytowali Ławeczkę Dobrych Serc! Kto malucha? ZDJĘCIA

Podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyły się licytacje różnych fantów. Oławski sztab też przygotował przedmioty, które można było wylicytować. Główną atrakcją był „kogucik” czyli Fiat 126 p. rocznik 1994, przekazany przez pana Marcina Ozdarskiego i przygotowany przez „Wenę” na tę okazję. I to ten samochód osiągnął najwyższą cenę. Został wylicytowany przez firmę Stal-Fox za 9000 zł.

Za inne wystawione przedmioty udało się uzyskać

Ławeczka „Dobrych Serc” – 2400 zł (ten przedmiot licytowało kilku kolegów)

Karnet do Centrum Sztuki w Oławie – 2100 zł

Piłka z autografem Roberta Lewandowskiego i Kingsleya Comana piłkarzy Bayernu Monachium – 2000 zł

Wyjazd do Europarlamentu na zaproszenie europoseł Lidii Geringer de Oedenberg – 1300 zł

Koszulka Arkadiusza Milika z klubu SSC Napoli – 1000 zł

Voucher na kompleksowy projekt wykończenia wnętrza – 800 zł

Karnet do Term Jakuba – 700 zł

(GK)

