Czy dzisiaj jeszcze potrzebujemy harcerstwa?

OŁAWA. Spotkanie. Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji o roli wychowawczej Związku Harcerstwa Polskiego, która odbywała się 8 grudnia w Sali Rajców oławskiego ratusza

Konferencję pt. „Czy dzisiaj jeszcze potrzebujemy harcerstwa? Rola wychowawcza ZHP” zorganizował oławski Hufiec z okazji 100-lecia ZHP. Przez cztery godziny rozmawiano o roli wychowawczej harcerzy w środowisku lokalnym, o emancypacji osób z niepełnosprawnością, a także o codzienności oławskiego Hufca.

– Chcieliśmy, aby ta konferencja była obrazem tego, co nasza organizacja robi w ramach swojej działalności – mówił komendant Hufca ZHP Oława harcmistrz Leszek Paluch. Nie zabrakło odniesień do historii, a także statystyki.

– Moja harcerska droga rozpoczęła się, kiedy miałam 7 lat, w drużynie zuchowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie. Cieszę się, że miałam okazję dorastać razem z harcerstwem i w harcerstwie – mówiła druhna harcmistrzyni Anna Kirkiewicz przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej, a także członkini Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. – Chcę państwu powiedzieć, na czym polega nasze harcerskie wychowanie. ZHP jest największym stowarzyszeniem tego typu w Polsce, jest nas ponad 100 tysięcy. I o coś nam chodzi.

Więcej w papierowym wydaniu „Powiatowej”.



Tekst i fot. Jerzy Kamiński

