Ortografia, plastyka i gry planszowe – oni są najlepsi!

– To już tradycja, bo od wielu lat w grudniu spotykamy się w samo południe, po to, aby podsumować przedsięwzięcia, które zaistniały jesienną porą i które was mocno, mocno angażują – mówiła do uczniów Halina Pawińska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

Wł październiku i listopadzie odbyły się konkursy i różne działania w POPPPiDM we współpracy ze szkołami organizowane m.in. z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Dyrektor Pawińska dziękowała nauczycielom, psychologom i koordynatorom akcji za ogromne zaangażowanie. Spotkanie odbyło się 10 grudnia w Starostwie Powiatowym w Oławie. To była okazja do wręczenia nagród uczniom.

Poznaliśmy laureatów najstarszego w powiecie konkursu ortograficznego o tytuł mistrza ortografii. Pomysłodawczynią jest Blandyna Rosół-Niemirowska, nauczycielka języka polskiego z LO nr 1 w Oławie i doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. – Prawie całe pokolenie wyrosło na tym konkursie, bo to już 15 lat minęło – mówiła. – Wymyśliłyśmy ten konkurs wspólnie z Małgorzatą Łagowską, to pani naczelnik zaproponowała, żeby pomyśleć o takim konkursie, ale wtedy nie myślałyśmy, że tak długo to przetrwa i będzie cieszyło się takim zainteresowaniem. Co roku w konkursie bierze udział ponad sto osób. W tym roku 123 osoby, w czterech szkołach powiatu. Regulamin opracowałam z polonistami z innych szkół. Najpierw odbywa się etap szkolny, z każdej szkoły typowani są trzej najlepsi. Później złota dwunastka spotyka się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i piszą finałowe dyktando, już dużo trudniejsze. Nie jest łatwo zostać mistrzem ortografii!

Kto był najlepszy w tym konkursie? I miejsce zdobyła Anna Reguła z LO nr 1 im.Jana III Sobieskiego w Oławie, II miejsce – Zuzanna Czajkowska z CKZiU w Oławie, III miejsce zajął Jakub Boratyński z CKZiU w Oławie, wyróżnienie wywalczył Bartłomiej Patoka z ZSP nr 2 w Oławie

Drugi konkurs ortograficzny odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji – „I ty możesz zostać mistrzem ortografii”. To była 14 edycja. Tematyka konkursu była związana z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego. – Zawsze duża grupa młodzieży się przyłącza do tego konkursu, jest nam bardzo miło i jesteśmy dumne – mówiła Halina Pawińska.

W konkursie wzięło udział 26 osób. W kategorii szkół podstawowych tytuł mistrza ortografii zdobyła uczennica SP nr 6 -Weronika Paprocka, drugie miejsce przyznano Dominice Słomskiej z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie, trzecie Mai Markowskiej również z GSP w Oławie. Wyróżnienie wywalczyła Gabriela Stopyra z GSP w Oławie.

W kategorii szkoły podstawowej – oddziałów gimnazjalnych (klasy trzecie) – tytuł mistrza ortografii zdobyła Maja Kadej z GSP w Oławie, drugie miejsce zdobył Aleksander Jakobsze (GSP w Oławie), trzecie Mateusz Baran z SP nr 3 w Oławie. Wyróżnienie otrzymał Michał Boruń – SP nr 6 w Oławie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych „mistrza ortografii” zdobył Bartosz Michniewicz z LO nr 1 w Oławie, drugie miejsce trafiło do Bartosza Tęczy z ZSP nr 2 w Oławie, trzecie do Konrada Radziszewskiego, LO nr 1 w Oławie. Wyróżnienia otrzymali – Konrad Zawer, ZSP nr 2 w Oławie, Karolina Karska, Natalia Maćkowiak, Gracjan Cichoń z LO nr 1 w Oławie.

Powód do dumy mieli również uczestnicy konkursów organizowanych podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Wydarzenie odbywało się od 15 do 21 października pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”. W tym czasie organizowano działania kierowane do różnych grup wiekowych, 300 osób brało w nich udział. – Chodzi o to, aby młodzi ludzie pomyśleli bardzo szeroko w kategoriach szczęścia i tego, co będzie jutro, aby mieli okazję do tego, aby zastanowić się, co by chcieli robić w przyszłości – mówiła Ewa Walejewska. – Idea jest taka, żeby wzbudzić refleksję, na temat tego, co by uczniowie chcieli robić w przyszłości.

W ramach OTK doradcy zawodowi zorganizowali trzy konkursy – pierwszy „Buduję swoją karierę i szczęście” (konkurs plastyczny) dla uczniów klas 4-6. Tu najlepsza była Pola Brzezicka z SP nr 8 w Oławie. II miejsce zajęła Iga Wojcieszko z SP nr 2 w Oławie, III miejsce zajęły Maja Kosidło z SP w Marcinkowicach i Lena Domagalska z SP nr 8 w Oławie. Wyróżnienia – Mikołaj Michnik, Blanka Wałcerz, Sambor Roik i Hanna Köpplin.

Drugi konkurs organizowany był dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum. Tytuł „Moje plastyczne, obrazkowe CV” . Tu przyznano dwa pierwsze miejsca, najlepsze były Emilia Kołtowska z SP nr 3 i Anna Wicher z SP nr 6. II miejsce zdobyła Daria Chodorowska z SP nr 6 a trzecie Wiktoria Sucharska oraz Emilia Zychowicz z SP nr 6. Wyróżnienia – Aleksandra Rożniatowska, Norbert Korczak i Oliwia Żarowska.

Trzeci konkurs „Architekt szczęśliwej kariery zawodowej” organizowany był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej dla młodzieży. Komisja konkursowa przyznała dwa pierwsze miejsca. Z nagród cieszyły się Sandra Kawałko i Wiktoria Kuś – ZSP nr 2 w Oławie, najlepsi byli też Kacper Bojakowski, Michał Dąbrowski oraz Jan Rycowski z CKZiU w Oławie

Tekst i fot.: Agnieszka Herba



