Różnili się niemal we wszystkim, ale jeden wspólny cel ich połączył! ZDJĘCIA

Oława. To był historyczny moment. 11 listopada w południe mieszkańcy spotkali się na ulicy Spacerowej, wspólnie odśpiewali hymn i uczestniczyli w uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika Niepodległej! Józef Hołyński, przewodniczący rady powiatu, Zdzisław Brezdeń, starosta oławski oraz Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy wspólnie ściągnęli flagę, pod którą był monument. – Upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, wyłaniający się z bryły granitu orzeł, godło symbolizujące Rzeczpospolitą, kruszący zaborcze kajdany i łączący po 123 latach niewoli na nowo rozerwane terytorium Polski, to symbol nieustannej walki o wolność naszej ojczyzny – mówił starosta, inicjator budowy pomnika. – Walki o to, aby niepodległość Polski była trwała, dziś, jutro i w przyszłości. Proces ten trwa cały czas, choć w różnej formie. Trzeba sobie uświadomić, że również my współcześni Polacy, jesteśmy wezwani do aktywnego w nim udziału. Na cokole monumentu, w kamieniu wyryte są krótkie, ale jakże trafne refleksje ojców architektów wolnej, niepodległej Polski – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Różnili się niemal we wszystkim, ale jeden wspólny cel ich połączył. Wolna i niepodległa Polska. To pragnienie wyryło się też w sercach i umysłach milionów Polaków stęsknionych wolności i niepodległości. Stała się wtedy, sto lat temu, rzecz niemal niemożliwa. Nasi dziadowie na nowo stworzyli i obronili państwo.



Dzięki temu możemy dziś w Oławie stać wspólnie i mimo różnic nas dzielących cieszyć się z tego wielkiego wydarzenia! Weźmy sobie głęboko do serca te słowa, słowa sprzed stu lat, gdy wróciliśmy na mapę Europy i świata. Niech to miejsce łączy i daje nam poczucie ciągłości i wspólnoty. Niech podkreśla proces podnoszenia ze zniszczeń i odrodzenia się struktur państwowości polskiej po II wojnie światowej na tych ziemiach oraz zintegrowania ich z macierzą. Niech to będzie widoczny znak, że i my mieszkańcy ziemi oławskiej włączyliśmy się w sztafetę pokoleń, której na imię Polska!

*

Więcej w papierowym wydaniu „Powiatowej”

*

Przypominamy, że obchody z okazji stulecia odzywskania przez Polskę niepodległości trwają…

* Godz. 15.00 – 15.30

Park Miejski przyległy do terenów PKP w Oławie. Ćwiczenia przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie

Polonez na 100 par, wieczornica i fajerwerki

* Godz. 16.00 – 16.30

Uczestnicy zgromadzeni na placu zlokalizowanym pomiędzy ulicami Rybacką i Młyńską, odtańczą Poloneza wokół usytuowanej tam rzeźby (instalacji).

* Godz. 16.30 – 17.45

Patriotyczna wieczornica w Centrum Turystyki i Kultury Browar „Probus” w Oławie, przy ul. Młyńskiej w Oławie. W programie m.in.:

– wykład płk prof. Mieczysława Strusia, zatytułowany „Broń pancerna II Rzeczypospolitej jako spadkobierczyni Husarii Polskiej”;

– pokaz replik broni ASG („Air Soft Gun”) oraz oporządzenia militarnego;

– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Oławskiej Orkiestry Dętej.

* Godz. 17.45 – 18.30

– pokaz biało-czerwonych fajerwerków na placu przy ul. Młyńskiej w Oławie.

– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Oławskiej Orkiestry Dętej,

– pokaz replik broni ASG (Air Soft Gun) i oporządzenia militarnego,

– ciepły poczęstunek, kawa, herbata.

***

O godz. 18.00 w Ośrodku Kultury odbędzie się koncert MŁODA POLSKA 2.0, szczegóły: https://gazeta-olawa.pl/wydarzenia/koncert-mloda-polska-2-0/

*Fot. Agnieszka Herba