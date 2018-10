Oni są najlepsi! Dostali stypendia!

75 uczniów ma powód do zadowolenia! Do czerwca 2019 roku będą otrzymywać 125 złotych miesięcznie, jedna uczennica – 165 złotych, ponieważ miała nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale również w sporcie.

*

– Zarząd powiatu na podstawie uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego i rekomendacji komisji, która analizowała wnioski stypendialne, przyznał na ten rok szkolny 67 stypendiów za wyniki w nauce – mówiła Bożena Worek, wicestarosta. – Trzeba było uzyskać średnią co najmniej 5.0 i co najmniej dobra ocenę z zachowania, aby otrzymać pieniądze. Pośród tych 67 uczniów jedna uczennica (Weronika Frąckowiak) z oławskiego LO będzie otrzymywała zwiększone stypendium z tytułu spełnienia dwóch kryteriów – za wyniki w nauce i za osiągnięcia w sporcie. Ponadto przyznano 8 stypendiów za osiągnięcia w sporcie – łącznie 75 stypendiów.

*

– Kiedy wręczamy stypendia, to jest to dla nas wielkie przeżycie, zdajemy sobie z tego sprawę, że spotykamy się z najlepszymi, najbardziej wyróżniającymi się i najciekawiej zapowiadającymi się uczniami, którzy chodzą do naszych szkół – mówił starosta oławski Zdzisław Brezdeń. – Chcemy wam podziękować, za to, że chodzicie do naszych szkół, bo przecież mogliście wybrać Brzeg czy Wrocław, a jesteście tutaj. To bardzo ważne. Liczymy na to, że w przyszłości też będziecie pracować dla naszego wspólnego dobra na naszej oławskiej ziemi. Gratuluję bardzo dobrych wyników i życzę, abyście na tym nie poprzestali.

(AH)

*