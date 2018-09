Wolność nie została nam dana raz na zawsze!

Oława. O tym, że trzeba jej strzec i pielęgnować przypominał pułkownik Eugeniusz Praczuk. 4 września na oławskim Rynku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kombatanta oraz 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Zaczęło się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Losów Ojczyzny, po tym kombatanci, władze samorządowe, wojsko, uczniowie przemaszerowali na mszę do sanktuarium pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie. Główne uroczystości odbyły się w Rynku.

Jedną z najważniejszych osób w tym dniu był wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP – pułkownik Eugeniusz Praczuk. Jak co roku podczas tych uroczystości swoje wystąpienie kierował przede wszystkim do uczniów. – Droga młodzieży! Nie życzymy wam, abyście kiedykolwiek musieli walczyć o niepodległość Polski w takich warunkach i w tak skrajnej sytuacji, jak my doświadczyliśmy. Niepodległość i wolność nie są dane raz na zawsze. Nikt wam tego nie sprezentował. Trzeba ich strzec i pielęgnować. Obecnie nie z bronią w ręku, ale nauką, pracą, rozwojem życia duchowego. Należy dążyć do posiadania kapitału intelektualnego, a także wiedzy, kompetencji, talentu w określonej dziedzinie. Być równym wśród równych, a nawet wyprzedzać innych. To najlepsza wymowa polskiego patriotyzmu.

Do tych słów odniósł się burmistrz Tomasz Frischmann. Mówiąc, że właśnie uzyskaliśmy wzór jak być dobrym patriotą. – Recepta jest prosta: uczciwość, praca i nauka – dodał. – Dziękuję panie pułkowniku i dziękuję wszystkim wojskowym, że mogliśmy uczcić tak wspaniałe święto.

