Mundur to prestiż i wielki obowiązek. Kto awansował, a kto dostał nagrodę?

45 policjantów awansowało, a 23 otrzymało nagrody od władz samorządowych. Obchody 99. rocznicy powstania policji państwowej to dla mundurowych szczególna chwila. Od przełożonych usłyszeli słowa uznania, odebrali upragnione awanse i nagrody. Nadkomisarz Paweł Urbańczyk, komendant KPP w Oławie, podkreślił, że to szczególnie ważna rocznica, ponieważ zbiega się z bardzo ważnym dla wszystkich Polaków świętem – 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz nawiązania do wydarzeń historycznych, była mowa o codzienności. – Nie zapominajmy, że w policji pracują zwykli ludzie, którzy mają swoje prywatne życie, rodziny i potrzeby – mówił komendant. – Policja jest coraz lepiej postrzegana przez opinię publiczną, a mieszkańcy coraz większym zaufaniem obdarzają jej funkcjonariuszy. Pamiętajmy jednak, że wraz ze wzrostem zaufania zwiększają się wymagania i oczekiwania wobec policji, którym nieustannie staramy się sprostać. W związku z tą wyjątkową okazją chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. Bezpieczeństwo publiczne to najważniejsze zadanie przyświecające działaniom policji. Święto policji to czas nagród i awansów, to czas podziękowań i hołd dla wszystkich oddanych służbie, wyraz uznania i głębokiego szacunku dla wspierających nas pracowników policji, związkowców, dla emerytów i rencistów. To wreszcie okazja na podziękowanie rodzinom policyjnym z cierpliwością znoszącym niedogodności naszej służby. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy pełniąc służbę złożyli ofiarę z własnego życia. Dziękuję wszystkim, którym na sercu leży bezpieczeństwo w powiecie oławskim. Te awanse i nagrody to wynik ciężkiej pracy wykonywanej z poświęceniem i pasją. Wierzę, że przyczynią się do jeszcze lepszego działania.

Na uroczystościach 27 lipca pod Pomnikiem Losów Ojczyzny byli przedstawiciele lokalnych samorządów, którzy wręczyli wybranym policjantom nagrody.

Głos zabrał również insp. Andrzej Łuczyszyn, zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Gratulował i dziękował za rzetelną, uczciwą i zaangażowaną służbę. – Jestem bardzo dumny, że mogę uczestniczyć w święcie policji w Oławie. Społeczeństwo na pewno dumne jest z tego, że może tu spokojnie wyjść wieczorem na spacer, wypuścić dziecko na podwórko czy spokojnie czekać, aż powróci ze szkoły. Nie ma innych bezcennych wartości niż takie, które służą nam, a przede wszystkim lokalnej społeczności. Za to dziękuję! Święto policji to czas refleksji na temat tego, jaki ogromny ciężar odpowiedzialności nosicie państwo na sobie, zarówno mundurowi i cywilni pracownicy. Z jednej strony mundur to prestiż, z drugiej strony wygórowane normy etyczne i zawodowe, ale trzeba powiedzieć też otwarcie, że ta służba daje ogromną radość i zadowolenie. My wszyscy mundurowi niesiemy pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuje i gratuluję, zasługujecie na to. Wykonujecie profesjonalnie zadania.

***

Kto awansował?

Na stopień nadkomisarza – komisarz Dariusz Dętkowski

Na stopień komisarza – podkomisarz Agnieszka Borejko, Tomasz Mroszczyk i Krystian Wiżgała

Na stopień aspiranta sztabowego – starszy aspirant Mariusz Obręcki, Piotr Szatkowski, Piotr Wójcik, Anna Sereda, Marek Kuryś

Na stopień starszego aspiranta – aspirant Adam Stefanko

Na stopień aspiranta – młodsza aspirantka Anna Proszkiewicz, Karolina Rokicka, Beata Sztal, młodszy aspirant Arkadiusz Sypień, Daniel Rosa, Maciej Janicki, Dariusz Jedut

Na stopień młodszego aspiranta – sierżant sztabowa Agnieszka Borysiewicz, Marta Sioma, Agata Waliszewska, sierżant sztabowy Krzysztof Pikuła, Marek Wychowaniec

Na stopień sierżanta sztabowego – starsza sierżant Agnieszka Burdelak, starszy sierżant Michał Chmura, Paweł Gabryelski, Krystian Grzyb, Daniel Kaczmarczyk, Mariusz Kołodziejczyk, Mateusz Piasecki, Grzegorz Sereda, Łukasz Staromłyński

Na stopień starszego sierżanta – sierżant Anna Furgała, Beata Gabryelska, Joanna Lis, Magdalena Olender, Jakub Górniak, Mariusz Ciszkowicz

Na stopień sierżanta – starsza posterunkowa Marta Bagińska, Kamila Kościelak, Rafał Mroczko, Krzysztof Pawlisz, Paweł Warszawski, Dawid Zarzeczny

Na stopień starszego posterunkowego – posterunkowa Paula Łukasik, posterunkowy Jakub Komisaruk, Mateusz Pękalski,

***

Nagrody od starosty powiatowego Zdzisława Brezdenia otrzymali: Krzysztof Pawlisz, Rafał Mroczko, Maciej Piasecki, Krystian Monastyrski, Agnieszka Burdelak, Beata Gabryelska, Krystian Okolita, Mariusz Sztal, Adam Stefanko, Marek Kuryś

Nagrody w imieniu władz gminy Oława wręczyła Maria Bożena Polakowska, otrzymali je: Mateusz Piasecki, Maciej Janicki, Tomasz Kosowicki, Miłosz Pelc,

Nagrody od burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna otrzymali: Ireneusz Ćwityński, Anna Furgała, Łukasz Staromłyński, Dariusz Dętkowski

Nagrody od burmistrza Jelcza-Laskowic Bogdana Szczęśniaka otrzymali: Konrad Kalinkowski, Dawid Obręcki, Marta Bagińska, Robert Żak

Nagrodę od wójta gminy Domaniów Wojciecha Głogulskiego otrzymał Mieczysław Wilczko

***

Tekst i fot.: Agnieszka Herba