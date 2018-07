Był wielki wąż, piana, motocykle i wiele dobrych serc!

15 lipca odbyła się kolejna edycja Oławskiego Charytatywnego Pikniku Motocyklowego „Tęczowym Szlakiem”. To już dwunasty raz, jak mieszkańcy zebrali się na Miasteczku, by wspierać stowarzyszenie Tęcza w Oławie. W tym roku głównymi atrakcjami wydarzenia były tradycyjnie przejażdżki motocyklowe dla dzieci, a także między innymi występy taneczne, występ grupy teatralnej Fundacji Pomaluj Mi Świat, koncerty, spotkanie oko w oko z wężem, pokaz uwalniania osób uwięzionych w samochodzie po wypadku, lanie piany, gra w paintball, targ książek oraz pokaz należących do Brzeskiego Pułku Saperów samochodu oraz zdalnie sterowanego robota, służącego do rozpoznania oraz zniszczenia niebezpiecznego przedmiotu. Jednak podczas imprezy pełnił inną funkcję – kwestował razem z innymi organizatorami pikniku na rzecz fundacji. Relacja z tej imprezy w najbliższym „papierowym” wydaniu „Powiatowej”.

Fot. Anabel Witek