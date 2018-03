reklama

Pierwszy taki spektakl

Wyjątkowe przedstawienie pasyjne – pierwsze takie w tej szkole – przygotowali uczniowie kl. II d Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oławie.

– Takie spektakle uświadamiają nam to, że każdy z nas dla Niego wart był tej śmierci – komentował na gorąco ks. Janusz Gorczyca, dziekan dekanatu oławskiego, zaproszony na dzisiejsze przedstawienie. – I za to wam, kochani, bardzo dziękuję. Powiedzieliście lepsze kazanie tym jednym spektaklem, niż ja tutaj przez 10 lat, głosząc swoje w kościele. Chylę czoła przed waszym wysiłkiem, przed waszym kunsztem aktorskim. Gratuluję wszystkim, którzy się do tego spektaklu przyłożyli.

– Dawno nie czułem się tak wzruszony, jak dziś – mówił po spektaklu starosta Zdzisław Brezdeń. – Nie chodzi o jakieś uczucia, wzniosłe echy i achy. Po prostu dotknęliście rzeczy, o której się mało mówi. Bo najczęściej Wielkanoc to święconka, baranek, trawka, słoneczko itd., czyli piękne wiosenne święta. A wy powiedzieliście o tym, co najistotniejsze. Dotknęliście tego, jaka jest relacja moja, wasza, nasza z Jezusem i z pytaniem, przed którym stanie każdy z nas. I wasz spektakl pomaga odpowiedzieć na trudne pytania.

fot. Jerzy Kamiński

Kategoria artykułu: Ciekawostki