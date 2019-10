65 najlepszych! Dostali stypendia

10 października wręczono stypendia najlepszym uczniom szkół średnich za osiągnięcia w nauce i sporcie

– Jesteście kwiatem naszego powiatu – mówiła Małgorzata Łagowska, naczelnik wydziału oświaty, kultury, sportu i zdrowia oławskiego starostwa. Chemy was uhonorować, poprzez przekazanie stypendiów. Stypendium rady powiatu otrzymuje uczeń, który ma ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą i uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż pięć, jest laureatem olimpiad, konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub międzynarodowym, stanął na podium w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub jest finalistą zawodów sportowych międzynarodowych. To są kryteria uchwalone przez radę powiatu.

Kwota jaką do końca roku szkolnego będą otrzymywać najlepsi uczniowie wynosi 125 złotych miesięcznie. 58 osób wyróżniono za najlepsze wyniki w nauce, a 7 uczniów za osiągnięcia w sporcie.

– Gratuluję i dziękuję – mówił starosta Zdzisław Brezdeń. – To co osiągnęliście to sukces. Stanowicie elitę, osiągacie bardzo dobre wyniki w nauce, ciężko na to pracujecie, poświęcacie czas, angażujecie się w to, co robicie. Taka uroczystość jak dzisiaj, która odbywa się raz w roku, jest dla nas takim radosnym świętem, bo zdajemy sobie sprawę, że rosną kolejne pokolenia ludzi, którzy wiedzą czego chcą, mają plany, stać ich na wysiłek i zaangażowanie i z tego tytułu osiągają sukcesy. Dziękuję też waszym rodzicom i nauczycielom. Efekty waszej pracy to jest pewna symbioza, musi być wspólnota działania – dom i szkoła i wy. Mam nadzieję, że przez to, że uzyskujecie dobre wyniki będzie mogli realizować swoje plany. Wierzcie, że ten wysiłek, który teraz wkładacie, w dorosłym życiu zaprocentuje. Jest takie stare wojskowe powiedzenie – im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Zwykle tak jest w normalnym życiu, jeżeli ktoś do czegoś się przyłoży, wypracuje, czasem wymęczy, to potem zaprocentuje.

Tekst i fot.: Agnieszka Herba

Kategoria artykułu: Galeria