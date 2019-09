Jak założyć konto bankowe w Irlandii? Poradnik dla wyjeżdżających

Planujesz przeprowadzkę do Irlandii? Wyjeżdżasz do pracy i zastanawiasz się, jakie formalności czekają Cię w nowym miejscu? Oprócz obowiązków związanych z szukaniem zatrudnienia i mieszkania, po przyjeździe trzeba otworzyć rachunek bankowy. Na szczęście założenie konta w irlandzkim banku jest stosunkowo proste. Sprawdź, jak to zrobić i o czym warto pamiętać.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Aby założyć konto bankowe w Irlandii, potrzebujesz dwóch dokumentów – dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Za potwierdzenie adresu może posłużyć list do instytucji rządowej albo lokalnego samorządu, rachunek za prąd lub gaz (z ostatnich sześciu miesięcy) bądź też wyciąg z historii konta bankowego (z ostatniego półrocza).

Nowoprzybyli Polacy najczęściej nie posiadają dokumentów potwierdzających adres. Nie stanowi to jednak problemu. Można założyć konto bankowe w Irlandii, nawet jeśli nie jest się rezydentem kraju. Banki z wyspiarskiego państwa zwykle akceptują rachunki, wyciągi z banku albo dokumenty do instytucji rządowych wysłanych na polski adres. W takich sytuacjach mogą jednak wymagać przedstawienia dwóch potwierdzeń adresu zamiast jednego.

Dlaczego warto założyć konto bankowe w Irlandii?

Posiadanie rachunku bankowego w irlandzkiej instytucji finansowej jest koniecznością, jeżeli mieszkasz i legalnie pracujesz w tym kraju. Na indywidualne konto otrzymuje się wynagrodzenie – dla większości pracodawców wysyłanie pensji przelewem okazuje się znacznie wygodniejszym rozwiązaniem niż wypłacanie jej w gotówce czy wystawianie czeków. Ponadto posiadanie rachunku bankowego w Irlandii ułatwia dokonywanie opłat za czynsz i media oraz robienie zakupów.

Posiadając konto, prościej przesyła się też pieniądze rodzinie w Polsce. Przelewy zagraniczne mogą uregulować też rachunki w kraju, na przykład opłaty abonamentowe. Przekazy uda się wykonać szybko i bezpiecznie, a przesłane środki na pewno trafią do wskazanego celu. Tanie przelewy z Irlandii do Polski zlecisz na stronie https://www.easysend.pl/przelewy-z-irlandii-do-polski. Możesz liczyć na dobry kurs wymiany walut i niskie opłaty za realizację przekazu.

Czy można otworzyć rachunek bankowy przez internet?

Niestety niezbyt wiele irlandzkich instytucji pozwala na otworzenie konta online. Zazwyczaj trzeba odwiedzić oddział banku osobiście. W niektórych przypadkach można przesłać wypełniony wniosek o otworzenie rachunku pocztą. Należy dołączyć wówczas do niego kopię dowodu tożsamości oraz potwierdzenie adresu zamieszkania – oba dokumenty muszą być poświadczone notarialnie.

Ile kosztuje prowadzenie konta w irlandzkim banku?

Większość banków w Irlandii pobiera prowizję. Podstawową opłatą jest ta za prowadzenie konta. Zwykle pobiera się ją co miesiąc lub co trzy miesiące. Co ważne, można łatwo jej uniknąć, wpłacając minimalną wymaganą kwotę na rachunek. Trzeba też pamiętać o opłatach za przelewy międzynarodowe. Kiedy dokonuje się przekazu zagranicznego poprzez bank, natrafia się na opłaty w swoim banku, a także w banku odbiorcy. Ponadto instytucje finansowe proponują zwykle niekorzystne kursy wymiany walut. Lepszym sposobem na dokonywanie płatności międzynarodowych jest przelew z Irlandii do Polski. W zależności od oferty firm pośredniczących, za pierwszy i co dziesiąty przekaz nie trzeba nic płacić. Opłaty za pozostałe nie są wysokie, a pieniądze mogą trafić do odbiorcy nawet w 10 minut.

Założenie konta w irlandzkim banku wymaga odwiedzenia oddziału wybranej instytucji i przedstawienia dwóch dokumentów – potwierdzenia adresu zamieszkania oraz potwierdzenia tożsamości. Drugim z nich może być dowód, paszport lub prawo jazdy. Jeżeli przygotowujesz się do wyjazdu za granicę, pamiętaj o zaletach posiadania rachunku bankowego w irlandzkim banku. Otworzenie konta nie wymaga zbyt skomplikowanych formalności, dlatego nie warto wahać się z podjęciem decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z usług irlandzkiego banku będzie drogim sposobem na płatności międzynarodowe. Znacznie taniej zlecisz przelewy z Irlandii do Polski w firmie pośredniczącej. Skorzystasz z opłacalnych przeliczników walut, nie poniesiesz wysokich kosztów, a pieniądze szybko dotrą na wskazany rachunek.

