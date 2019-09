Nowy Paczkomat w Oławie

Polacy masowo kupują w sklepach internetowych i serwisach aukcyjnych. Rozwój e-commerce sprawił, że codziennie wysyłane są tysiące paczek. Doręczanie ich wszystkich pod zamówione adresy wymagałoby rzesz ludzi, ale z pomocą od 10 już lat przychodzą paczkomaty InPost, w których odbiór odbywa się samoobsługowo.

Kurierzy i doręczyciele pracują przeważnie w tych samych godzinach, co adresaci przesyłek, toteż w wielu wypadkach trafiają na zamknięte drzwi pustych mieszkań. Umówienie się na ponowne doręczenie bywa kłopotliwe: zapracowani klienci po prostu nie mają czasu. Receptą są działające przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu paczkomaty, w których każdy może odebrać, ale i nadać przesyłkę samodzielnie. Od niedawna nowy paczkomat mają do dyspozycji mieszkańcy Oławy – https://inpost.pl/paczkomat-olawa-olw03n-sybirakow-paczkomaty-dolnoslaskie.

InPost rozpoczął instalowanie w Polsce bankomatów w 2009 roku. Obecnie ma ich już ok. 5000 i wciąż stawia nowe. Paczkomaty są produktem całkowicie polskim, powstają w fabryce nieopodal Krakowa. Podbiły nie tylko Polskę – fabryka wysyła je także za granicę, m.in. do Arabii Saudyjskiej. O tym, jak skomplikowana jest to konstrukcja, może świadczyć fakt, że zawiera ok. 500 m przewodów elektrycznych.

Mimo to obsługa paczkomatu jest bardzo prosta i każdy poradzi sobie z nią bez problemu. Aby odebrać paczkę, wystarczy wystukać na klawiaturze paczkomatu własny numer telefonu komórkowego oraz podać sześciocyfrowy kod otrzymany mailem i SMS-em. Otwiera się wtedy przegródka zawierająca przesyłkę.

Bardzo łatwo jest też nadać paczkę. Na klawiaturze trzeba podać jej wymiary, numery telefonów komórkowych nadawcy i adresata oraz paczkomat docelowy. Potem następuje płatność kartą i otwiera się przegródka, w której trzeba umieścić nadawaną paczkę. To właściwie wszystko – nie pozostaje nic innego jak odebrać wiadomość z instrukcją śledzenia przesyłki. Odpowiednie powiadomienie otrzymuje również adresat. Warto dodać, że paczkomaty ułatwiają również zwrot towarów zakupionych w Internecie.

Mieszkańcy Oławy znajdą listę paczkomatów działających w ich mieście pod adresem https://inpost.pl/paczkomaty-olawa. Obejmuje ona także punkty obsługi paczek, czyli miejsca, w których można odbierać paczki niedoręczone przez kuriera i magazynowane. Także klienci niemający podpisanej umowy z InPost mogą tam nadawać swoje przesyłki.

Rezygnacja z doręczania paczek przez kurierów daje niemałe oszczędności. Dzięki temu nadawanie paczek jest tańsze nawet o 30%. Przesyłki docierają szybciej, bo o wiele łatwiej jest dostarczać je do maszyny niż rozwozić po mieście. Zyskuje na tym także środowisko naturalne. Przede wszystkim jednak jest to udogodnienie dla odbiorców, którzy mogą nie tylko odbierać swoje paczki w dowolnym momencie, ale i za pośrednictwem zaufanej osoby. Sprawna logistyka pozwala dostarczać przesyłki do maszyn już w dniu następującym po dacie nadania.

Nic więc dziwnego, że z usług InPost korzysta większość sklepów internetowych. Przewidziano dla nich rozwiązania automatyzujące proces nadawania i rozliczania przesyłek. Specjalne API umożliwia łatwą integrację systemu z oprogramowaniem sklepu. Ma to szczególne znaczenie dla dużych sklepów, w których wysyła się każdego dnia wiele paczek.

Także sami klienci chętnie wybierają opcję dostawy do paczkomatu zamiast kurierem. Ponieważ rynek e-commerce nieustannie się rozwija, popularność tej usługi będzie stale rosła.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki