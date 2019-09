Ta pasja to część życia. Komendant ma 200 pojazdów

Nadkom. Artur Dobrowolski, komendant Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach od 12 lat zbiera modele radiowozów, motocykli i statków powietrznych użytkowanych przez policje rożnych krajów. Jego zbiór liczy już blisko 200 niepowtarzalnych egzemplarzy.

Nadkom. Artur Dobrowolski służbę pełni od 1996 r. Przez niemal ćwierć wieku spędzone w mundurze zajmował różne stanowiska, w wielu wydziałach. Od 5 lat jest komendantem Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach w powiecie oławskim. Przez te wszystkie lata spotkał na swojej drodze zawodowej przeróżne pojazdy wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Wieloma z nich przyszło mu osobiście kierować bądź być ich pasażerem. Interesował się również tym, czym jeżdżą, pływają i latają policjanci w innych krajach. Tak w pewnym momencie narodziła się pasja, która już od 12 lat stanowi część jego życia.

Od 2007 roku nadkom. Artur Dobrowolski kolekcjonuje modele radiowozów, motocykli i statków powietrznych użytkowanych przez policje całego świata. Obecnie posiada on ponad 200 różnego rodzaju niepowtarzalnych egzemplarzy, głównie samochodów wykorzystywanych przez mundurowych. Największy zbiór stanowią modele polskich radiowozów od czasów PRL do obecnych. Jak sam opowiada: „większość z nich to prywatne zakupy w sklepach zabawkowych, w internecie, pamiątki z różnych miejsc, głównie szkół policyjnych, a także od przyjaciół i znajomych. Staram się, aby w kolekcji były pojedyncze niepowtarzalne modele, te które miałem podwójne wymieniłem na inne lub sprezentowałem dzieciom. Obecnie wystawa ta znajduje się w gabinecie służbowym w komisariacie, gdzie pracuję i zawsze spotyka się z zainteresowanie osób, które mnie odwiedzają. Dobrze jest mięć jakieś oderwanie od swojej codziennej pracy, a skoro się ją lubi, to człowiek przywiązuje się do rzeczy, które są z nią związane i tak jest z tymi modelami.”

