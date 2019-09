Jak konsolidacja kredytów odbija się na funkcjonowaniu budżetu?

Problem przekredytowania potrzeb konsumpcyjnych prowadzi z reguły do podjęcia decyzji o konsolidacji kredytów. W czym tkwi potencjał tej metody restrukturyzacji? Kredyt konsolidacyjny to odrębny produkt w ofercie bankowości detalicznej, a coraz częściej w parabankach i zewnętrznych placówkach finansowych zajmujących się wyłącznie oddłużaniem klientów indywidualnych lub biznesowych.

Kiedy można wprowadzić konsolidację?

Konsolidację można zastosować tylko w przypadku wykazania więcej niż jednej umowy kredytowej. Nie musisz ubiegać się o kredyt konsolidacyjny w placówkach finansowych, w których utrzymujesz dotychczasowe zobowiązania. Sprawdzone podejście to po prostu porównywanie najbardziej opłacalnych ofert. Konsolidacja to scalenie pożyczek skutkujące obniżeniem raty miesięcznej, uśrednieniem oprocentowania, stworzeniem tylko jednej umowy, spłatą problematycznych długów przez dedykowanego doradcę. W kredycie konsolidacyjnym nie potrzebujesz z reguły zgody małżonka, zakładania rachunku osobistego w banku. Do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego potrzebujesz zawsze pozytywnej zdolności kredytowej. To bardzo ważna wiadomość, ponieważ konsolidacji nie przeprowadzisz po drastycznym spadku punktacji w BIK.

To metoda restrukturyzacji skuteczna z wyprzedzeniem. Zawiera w sobie wakacje kredytowe, czyli karencję w spłacie rat przez kilka miesięcy. Przez ten czas bank nalicza oprocentowanie od wyższej kwoty, ale to i tak opłacalna perspektywa. Kredytobiorca zyskuje natychmiast szanse, aby naprawić budżet domowy i przygotować się do spłaty niewielkiej raty. Z reguły konsolidacja pozwala obniżyć dotychczasowe obciążenie zadłużeniem o 20-30%. Przy dokonywaniu regularnych nadpłat opłacalność wzrasta.

Charakterystyka kredytu konsolidacyjnego

Kredyt gotówkowy charakteryzuje się pewnymi kosztami wynikającymi głównie z wydłużenia okresu kredytowania. Rzadko jednak restrukturyzacja skutkuje zabezpieczeniem majątkowym. Wystarczy potwierdzenie dochodu z legalnego źródła. Przekształcenie wielu kredytów w jeden może również doprowadzić do wypłacenia dodatkowej kwoty na konsumpcję, jeżeli kredytobiorca wykazuje dobrą sytuację finansową, albo proponuje do umowy zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości. Konsolidacja chroni również przed nieudanymi inwestycjami i umożliwia utrzymanie właściwej płynności, nawet przy bardzo skromnych dochodach rzędu pensji minimalnej. Ratę można kształtować do indywidualnej sytuacji.

Zalety ekonomiczne i nie tylko

Jeden kredyt zamiast kilku to większy komfort psychiczny, szansa tworzenia większych nadwyżek finansowych do nadpłaty, opcja wyboru możliwie najlepszego banku do współpracy. Kredyt konsolidacyjny występuje w wersji gotówkowej lub hipotecznej. Rozszerza się na praktycznie wszystkie rodzaje zadłużenia i stanowi ratunek dla gospodarstw domowych, które przesadziły w pewnym momencie z zadłużeniem konsumpcyjnym. Zdecyduj się na konsolidację jeszcze w okresie obowiązywania niskich stóp procentowych, ponieważ w 2019 roku już widać wyraźne pogorszenie prognoz inflacyjnych przez Narodowy Bank Polski.

(tekst sponsorowany)

