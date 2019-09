Jak kupić najlepszą drukarkę do etykiet?

Drukarki etykiet służą niewątpliwie do drukowania etykiet przy zastosowaniu techniki cieplnej bądź termotransferowej. Są stosowane przeważnie do druku etykiet samoprzylepnych, prostych w wykorzystaniu. Mogą mieć wolny kształt, natomiast odcień uwarunkowany jest od rodzaju drukarki. Gdy jest to drukarka cieplna, etykiety zawsze będą ciemnego koloru. W wypadku drukarki termotransferowej, możemy dobrać odcień druku, lecz potrzebne staje się przy tymże wykorzystanie właściwej taśmy koloryzującej.

Parametry drukarek, o jakich należałoby pamiętać

W wypadku drukarki do etykiet liczy się nie jedynie jakość wydruku, lecz też efektywność urządzenia. W miejscach, w jakich drukowanych jest multum kodów kreskowych bądź etykiet, drukarka winna być niezwykle efektywna; winna zapewniać wydrukowanie chociaż 1000 etykiet w przeciągu jednego dnia roboczego. Należałoby także dopytać, czy taśmy do wydruku można kupić bez problemów. Parametrem, jaki może wykazać się niezwykle ważny jest też rozdzielczość drukarki. Drukarki etykiet drukują na przeróżnego rodzaju tworzywach. Możemy zrobić zadruk na etykietach samoprzylepnych papierowych, cieplnych, foliowych. Wydruk realizowany jest w dwóch metodach: druk cieplny oraz termotransferowy.

Drukarki etykiet: w jakich dziedzinach są stosowane?

Ewidencja dziedzin, w jakich można zastosować drukarkę etykiet jest bardzo rozległa. Niewielkie mobilne drukarki stosują pomiędzy innymi mechanicy oraz elektrotechnicy. Na rynku są nie jedynie przenośne drukarki, lecz także przemysłowe. Owe ostatnie stosuje właściwie każda dziedzina: zacząwszy od sektora spożywczego (nalepki na owocach to przykład etykiet drukowanych profesjonalnymi drukarkami), poprzez sektor samochodowy oraz tekstylny aż do gospodarki magazynowej.

Drukarka etykiet oraz dostępne interfejsy

Mnóstwo drukarek ma różnorodne formy interfejsów. Zazwyczaj jest to USB, RS232, niejednokrotnie dostępny jest także interfejs sieciowy taki jak Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth. Trzeba więc zastanowić się na którym interfejsie nam zależy oraz dobrać urządzenie jakie taki ma. Zdarza się bowiem, iż drukarka nie ma opcji sieciowej, jaka zdecydowanie uprościła wydruk oraz podniosła komfort. Niejednokrotnie także drukarka może nie mieć portu RS-232, jaki jest niezbędny np. aby zintegrować urządzenie ze skanerem kodów kreskowych.

