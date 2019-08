Czym jest pozycjonowanie lokalne i jak mogą na tym skorzystać przedsiębiorcy z Oławy

Czy Twoja kwiaciarnia, salon fryzjerski, gabinet dentystyczny lub warsztat samochodowy są dobrze widoczne w internecie? Dobrze, czyli w taki sposób, aby pozyskać klientów z najbliższej okolicy? Nie? Czas to zmienić i zostać liderem w Oławie i całym województwie! Jeśli chcesz, aby Twoja firma była widoczna w internecie przede wszystkim dla lokalnych klientów (wszak klienci Twojego salonu fryzjerskiego to przede wszystkim mieszkańcy Oławy lub jej okolic), postaw na pozycjonowanie lokalne (local SEO, pozycjonowanie regionalne). Poniżej wyjaśniamy, na czym polega takie rozwiązanie i jakie korzyści niesie ze sobą dla Twojego biznesu.

Skorzystaj z szansy na rozwój swojego biznesu

Pozycjonowanie stron internetowych, w tym pozycjonowanie lokalne (local SEO) to usługa, którą warto powierzyć specjalistom z branży. Zanim jednak zaczniesz szukać firmy, dowiedź się czym jest pozycjonowanie stron internetowych – https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/.

Pozycjonowanie lokalne to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim firmom działającym lokalnie – w danym mieście, okolicy lub, w przypadku większych miast, w danej dzielnicy. Jest to zaawansowany proces polegający na promowaniu strony internetowej w wyszukiwarkach na podstawie słów kluczowych związanych bezpośrednio z określoną lokalizacją.

Dzisiaj większość osób poszukujących usług lub produktów w internecie, robi to, wpisując w wyszukiwarkę Google słowa / frazy związane z konkretnym produktem / usługą oraz danym miastem lub regionem. W ten sposób oczekuje, że znajdzie to, czego szuka, w jak najdogodniejszej dla siebie lokalizacji, czyli po prostu blisko.

Lokalizacja usługi lub produktu może być związana zarówno z miejscem zamieszkania (najczęściej wyszukujemy pobliskiego salonu fryzjerskiego, czy gabinetu kosmetycznego), jak i mieć związek np. z naszym wyjazdem na wakacje (wtedy będziemy poszukiwać restauracji nad morzem, a nie w pobliżu swojego domu). Jeśli zepsuje się nam w trasie samochód, wyszukując w internecie usług mechanika, będziemy zainteresowani warsztatami zlokalizowanymi w danej okolicy. Zatem? Powinieneś się skupić na frazach kluczowych charakteryzujących Twój biznes z dopiskiem miasta oraz województwa, w którym ten biznes prowadzisz.

Pozycjonowanie stron internetowych w Oławie

Pozycjonowanie regionalne to propozycja zarówno dla małego biznesu, jak i całkiem dużych przedsiębiorstw funkcjonujących na danym, lokalnym rynku. Zatem niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, lokalne SEO pozwoli Ci skutecznie dotrzeć do większej liczby klientów w Plocku i w jego okolicach. Poza tym, jak wskazują statystyki, to właśnie mniejszy biznes najmocniej zyskuje na lokalnym pozycjonowaniu. To realna szansa, aby zaistnieć na lokalnym rynku, a nawet zdobyć przewagę konkurencyjną nad firmami o zasięgu ogólnopolskim. W jakich branżach SEO lokalne spisuje się najlepiej? Tutaj ograniczeń nie ma absolutnie żadnych. Jeśli prowadzisz biznes m.in. w zakresie:

usług medycznych,

usług fryzjerskich i kosmetycznych,

gastronomii i cateringu,

a także posiadasz:

warsztat samochodowy, myjnię samochodową,

sklep, kwiaciarnię, salon masażu

lub jesteś:

adwokatem,

lekarzem,

hydraulikiem,

specjalistą od remontów.

W każdym przypadku lokalne SEO skutecznie wesprze Twoja działalność.

Mówiąc o regionalnym pozycjonowaniu stron, trzeba z pewnością wspomnieć o rozwiązaniu, jakim jest usługa Google Moja Firma. Warto, abyś rozpoczął proces pozycjonowania lokalnego właśnie od założenia profilu Google Moja Firma (zadanie jest szybkie i przebiega w kilku prostych krokach), który to z czasem stanie się dobrym uzupełnieniem działań związanych z zaawansowanym pozycjonowaniem.

Obok Google Moja Firma warto wspomnieć o NAP. Jest to skrót od angielskich słów Name, Address, Phone Number. Te podstawowe dane kontaktowe identyfikują Twoją działalność, także w ujęciu geograficznym, zatem pomagają pozyskać lokalnych klientów.

Wizytówka NAP Twojego biznesu może okazać się bardzo pomocna w lokalnym pozycjonowaniu. Wystarczy ją odpowiednio zamieszczać w różnych miejscach w sieci, np. w wizytówkach Google Maps, katalogach firm, czy social mediach. NAP firmy umieszczone w różnych miejscach, a jednocześnie poprawne i zgodne sprawią, że Twój profil Google Moja Firma oraz strona internetowa Twojej firmy będą osiągać lepsze wyniki w zakresie lokalnego wyszukiwania.

Korzyści z pozycjonowania lokalnego

Wiesz już, czym jest pozycjonowanie lokalne strony. Wiesz, że niezależnie od wielkości i charakteru działalności Twojej firmy, lokalne SEO jest właśnie dla Twojego biznesu. Jakich korzyści możesz się spodziewać?

Regionalne pozycjonowanie to dla Twojej firmy:

szansa dotarcia do większej liczby klientów w Oławie i jego okolicach,

możliwość dotarcia do klientów faktycznie zainteresowanych Twoją ofertą,

możliwość pozyskania większej liczby lokalnych klientów (jak dowodzą statystyki, aż 78% osób poszukujących produktów lub usług lokalnie, dokonało ostatecznie zakupu),

pozytywny wizerunek i rozpoznawalność w Oławie i w województwie

szansa zdobycia przewagi konkurencyjnej, także nad firmami o zasięgu ogólnopolskim (lokalni klienci wybiorą Twój produkt lub usługi, bo mają po prostu bliżej, a wielu przypadkach dochodzi do głosu także tzw. lokalny patriotyzm),

niższe koszty prowadzenia kampanii marketingowych w internecie,

długotrwały efekt (słowa kluczowe, które mają w sobie odniesienie do lokalizacji, działają nie tylko skuteczniej, ale i nie dezaktualizują się),

ograniczenie niepotrzebnego, przypadkowego ruchu na stronie Twojej firmy, generowanego przez osoby będące poza zasięgiem Twojej działalności, a który tak naprawdę działa tutaj na niekorzyść. Będąc firmą lokalną, warto promować się lokalnie.

(tekst sponsorowany)

