Klasyczną szczoteczką manualną, wprawiony użytkownik wykona co najwyżej 200 ruchów na minutę. Nawet najtańsza szczoteczka elektryczna spokojnie pokonuje granicę 3000 ruchów na minutę. Ponieważ zęby myjemy przez dwie minuty, większa ilość ruchów wymiatających przekłada się na jeszcze lepsze usuwanie płytki nazębnej i bakterii. Co może zaoferować nam szczoteczka soniczna i jak wygląda jej historia?

Szczoteczki soniczne to obok szczoteczek ultradźwiękowych najbardziej obecnie zaawansowane urządzenia służące do codziennej higieny jamy ustnej. Dzięki emitowanym przez nie falom dźwiękowym mamy szansę niezwykle skutecznie usunąć bakterie zalegające nie tylko na powierzchni zębów, ale również w przestrzeniach międzyzębowych. Każdy, kto miał do czynienia ze szczoteczką soniczną, na pewno doskonale zdaje sobie sprawę z efektywności jej działania. Czy zastanawialiście się jednak kiedyś, jak wygląda historia szczoteczki sonicznej? Kiedy i gdzie powstała, oraz kto ją stworzył?

Ewolucja szczoteczki elektrycznej

Historia szczoteczki sonicznej sięga lat 80. ubiegłego wieku, jednak pierwsze szczoteczki elektryczne, zasilane akumulatorowo, powstały już w 1939 roku. Właśnie wtedy szwajcarski naukowiec dr Phillippe-Guy Woog zaprezentował bowiem światu urządzenie, które miało służyć w pielęgnacji jamy ustnej głównie osobom z ograniczoną sprawnością motoryczną, a także użytkownikom aparatów ortodontycznych. Szczoteczka zaproponowana przez Woog’a została znakomicie przyjęta przez specjalistów, a wkrótce udoskonalono ją na tyle, że stała się doskonałym narzędziem do oczyszczania zębów w rękach wszystkich grup użytkowników.

Szczoteczki elektryczne z czasem zyskiwały coraz większe uznanie zarówno w oczach ekspertów, jak i konsumentów, dzięki czemu z biegiem lat zaczęto je jeszcze bardziej udoskonalać. W 1961 roku grupa General Electric przedstawiła pierwszą szczoteczkę elektryczną z bezprzewodową ładowarką, co było jak na tamte czasy niemałą innowacją. Kolejnym krokiem milowym w ewolucji ówczesnych szczoteczek elektrycznych było opracowanie pierwszego urządzenia z obrotową końcówką, do którego doszło w 1987 roku.

Pierwsza szczoteczka soniczna

W tym samym roku zaczęto również prace nad skonstruowaniem pierwszej szczoteczki sonicznej. Początkowo miały one charakter luźnych projektów, jednak z czasem nabierały coraz wyraźniejszych kształtów. Ich efektem było ostateczne wprowadzanie urządzenia na rynek, do którego doszło w 1990 roku. Duża w tym zasługa amerykańskiego naukowca Roberta Bocka; właśnie on jako pierwszy na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawił światu tak zwaną szczoteczkę soniczną, która miała obmywać z jamy ustnej bakterie wykorzystując do tego fale dźwiękowe.

Propozycja Bocka została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko stomatologiczne, a wielu wpływowych inwestorów szybko zadeklarowało chęć wsparcia wynalazku. Dzięki temu szczoteczki soniczne błyskawicznie zyskały w Stanach Zjednoczonych spory rozgłos, a potem uznanie zarówno wśród konsumentów, jak i Agencji Żywności i Leków, która niemal od początku zalecała włączenie ich do codziennej higieny jamy ustnej wszystkim grupom użytkowników. Więcej informacji znajdziemy na stronie https://szczoteczka-elektryczna.edu.pl/czym-jest-szczoteczka-soniczna/

Szczoteczka soniczna w Polsce

Tuż po swoich „narodzinach”, szczoteczki soniczne cieszyły się dużą popularnością głównie w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie – a w tym również w Polsce – uznanie zyskały nieco później. Nad Wisłą zaczęto je na szeroką skalę dystrybuować właściwie dopiero na początku XXI wieku. Dziś – wraz ze wzrostem świadomości konsumentów – są one uznanymi i cenionymi przez Polaków urządzeniami, choć wciąż uważa się je za raczej trudno dostępne produkty (szczoteczki soniczne można pozyskać wyłącznie w internetowych serwisach typu denthelp.pl oraz specjalistycznych sklepach branżowych).

Dzisiejsze szczoteczki soniczne

Dzisiejsze szczoteczki soniczne możemy już uznać za bardzo zaawansowane urządzenia służące do codziennej higieny jamy ustnej. Pracują one na niezwykle wysokiej częstotliwości (nawet 96 000 drgań na minutę), wyposażone są (w bardziej zaawansowanych modelach) w kilka programów pracy, funkcji, czy dodatkowych udogodnień, pozwalających wznieść pielęgnację zębów i dziąseł na jeszcze wyższy poziom. Co więcej, rynek szczoteczek sonicznych cały czas ewoluuje, a producenci właściwie nieustannie raczą nas kolejnymi, jeszcze bardziej zaawansowanymi urządzeniami. Wśród najpopularniejszych obecnie dystrybutorów szczoteczek sonicznych możemy wyróżnić firmy Phillips Sonicare, Panasonic, WhiteWash, Seysso, czy Smilesonic

