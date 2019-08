Co zrobić aby dom spełniał standardy energetyczne na lata?

Ze względu na większą świadomość możliwych oszczędności, ale również dodatkowych obostrzeń i wymagań prawnych, coraz więcej osób decyduje się na zastosowanie energooszczędnych planów w procesie budowania swojego domu. Na jakie elementy zwrócić uwagę, by dom zachował standardy energetyczne na długie lata?

Nowe przepisy – na czym polega standard WT 2021?

Standard WT 2021 odnosi się do budynków wybudowanych od 2021 roku i określa wymagania co do warunków technicznych, jakie muszą one spełniać. Dotyczą one między innymi izolacji cieplnej i współczynnika przenikania ciepła U, czyli tego, jak dużo ciepła ucieka z domu na zewnątrz oraz tego, jak wiele nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) będzie potrzebne rocznie na ogrzanie, wentylację, chłodzenie, oświetlenie i wytworzenie wody użytkowej. Współczynnik ten od 2021 roku nie będzie mógł przekraczać 70 kWh/m2·rok.

Zalety budownictwa energooszczędnego

Budownictwo energooszczędne, z jednej strony wspierane przez rząd dotacjami, z drugiej regulowane coraz bardziej wymagającymi przepisami, jest obecnie ważnym elementem rynku. Rozwiązania wypracowane w celu zwiększenia energooszczędności budynku wiążą się dodatkowo z szeregiem realnych oszczędności. Ogrzanie domu, w którym zastosowano podstawowe rozwiązania energooszczędne pochłonie do czterech razy mniej energii, niż przy zastosowaniu klasycznego budownictwa. Coraz więcej osób zaczyna zdobywać świadomość tego, że zadbanie o odpowiednie rozwiązania wiązać się może z dużym obcięciem kosztów eksploatacji domu i z tego powodu budownictwo energooszczędne zyskuje na popularności i znaczeniu.

Projekt domu energooszczędnego

Czym powinien się charakteryzować budynek energooszczędny? Uwagę zwraca się na kilka kwestii, w tym:

wykorzystanie naturalnych warunków terenowych działki;

odpowiednie, dopasowane do potrzeb indywidualnych, docieplenie ścian zewnętrznych i pogrubienie warstwy izolacji termicznej;

budowa ścian z bloczków silikatowych;

zamontowanie dużych okien zamocowanych w warstwie izolacji termicznej;

zamontowanie wentylacji i rekuperacji;

zastosowanie prostych, ale skutecznych urządzeń grzewczych, jak kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym lub pompę ciepła.

Aby zwiększyć energooszczędność domu architekci zwracają również uwagę na jego kształt. Najlepsze będą projekty na kształcie sześcianu lub małego prostokąta. W przypadku budownictwa energooszczędnego zdecydowanie lepiej sprawdzają się również projekty małych domów. Więcej na temat takich rozwiązań przeczytać można w artykule „Przegląd rozwiązań zwiększających energooszczędność budynku” .

