Jak wygląda praca w zakładzie obróbki drewna?

Większość drewnianych obiektów, z których korzystamy, musiała przejść długi i skomplikowany proces obróbki, zanim trafiły do naszego użytku. Przygotowanie odpowiedniego materiału, wyprofilowanie go, wykonanie różnego rodzaju wykończeń, nadanie kształtu – wszystkim tym zajmują specjaliści zatrudnieni w profesjonalnych zakładach obróbki drewna. Jak taka praca wygląda? Jaki trudności może napotkać stolarz? Odpowiadamy.

Od hobbysty do fachowca

Swoją przygodę z drewnem zacząć można na różne sposoby. Stolarstwem zajmują się nie tylko wyszkoleni specjaliści, ale również wielu majsterkowiczów-samouków, którzy łączą przyjemne z pożytecznym, tworząc na przykład samemu meble do własnego użytku. Jest jednak między nimi zasadnicza różnica. Fachowiec zazwyczaj posiada odpowiednie wykształcenie, a jego wiedza dotyczy zarówno pola teoretycznego jak i praktycznego.

Stolarzem z wykształcenia można zostać na kilka sposobów. Zasadnicza szkoła zawodowa daje nam możliwość uzyskania konkretnego zawodu wraz z praktycznym zapleczem. Przy odpowiedniej motywacji oraz umiejętnościach można w ten sposób łatwo rozpocząć swoją ścieżkę kariery jako spec od obróbki drewna. Możliwe również jest wybranie technikum technologii drewna, po którym zostaje się technikiem, co w praktyce oznacza większy zakres możliwości. Ostatecznie można wybrać studia inżynierskie, które otworzą nam drzwi do naprawdę udanej ścieżki kariery w świecie stolarzy.

Sprzęt potrzebny do obróbki

Odpowiednie kwalifikacje to jedno, jednak należy również pamiętać o odpowiednim sprzęcie. Obróbka drewna jest pojęciem na tyle szerokim, że podczas tego procesu za każdym razem możemy podejmować się innej czynności z pomocą innego narzędzia i wciąż uzyskać ten sam efekt. Co więc jest niezbędne stolarzowi? Fachowy sprzęt obejmować może narzędzia manualne, elektronarzędzia, specjalistyczne maszyny.

W mniejszych warsztatach częściej używane będą narzędzia ręczne, które są mniejszym wydatkiem, zajmują mniej miejsca oraz nie kompensują na jakości pracy. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rezygnuje się z maszyn. Najpopularniejszym modelem do pracy z drewnem jest piła do drewna stołowa (https://jptech-maszyny.pl/pily-do-drewna-stolowe-budowlane), która pozwala na szybką i zarazem precyzyjną obróbkę dużych kawałków drewna.

Precyzja i wydajność maszyn

Im większy zakład obróbki drewna, tym większa potrzeba na maszyny jednocześnie wydajne i efektywne. Przy masowej produkcji rezygnuje się z narzędzi ręcznych, właśnie na rzecz najnowszych rozwiązań technologicznych takich jak różnego rodzaju zautomatyzowane urządzenia, które pozwalają na cykliczną pracę z materiałem oraz wytwarzanie wysokiej jakości produktu.

Są to na przykład szczotkarki, profesjonalne szlifierki, łuparki, różnego rodzaju piły do drewna, okleiniarki, wiertarki, wyrówniarki itd. Każda z tych maszyn będzie zajmowała się innego rodzaju obróbką. Od przygotowywania materiału i odpowiedniego profilowania, poprzez tworzenie różnego rodzaju wykończeń, aż do wyrównywania powierzchni i usuwania wszelkich niedoskonałości z powierzchni.

Bezpieczeństwo to podstawa

W profesjonalnym zakładzie, w którym obróbki dokonuje się masowo, nie ma miejsca na pomyłki. Przy pracy z takiego typu maszynami należy przestrzegać wszelkich wytycznych bezpieczeństwa i higieny pracy, by nie doznać uszczerbku na zdrowiu bądź co gorsza nawet stracić życie. Podczas takiej pracy należy korzystać z urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta oraz posiadać odpowiednią ochronę w postaci środków ochrony indywidualnej.

Jeśli nie czujemy się odpowiednio na siłach, bądź zauważamy, że maszyna nie działa całkowicie jak powinna, powinniśmy natychmiast przerwać proces obróbki i zgłosić incydent pracodawcy. W pracy stolarza niestety często przez taką nieostrożność dochodzi do wypadków, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu fachowca.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki