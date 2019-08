Przeszczep włosów – co musisz o nim wiedzieć

Przeszczep włosów dla wieku mężczyzn bywa ratunkiem, gdy nie jest możliwe zatrzymanie łysienia. To metoda mało inwazyjna, a nowoczesne sposoby przeprowadzania zabiegu dają naturalne efekty. Co powinieneś wiedzieć, jeżeli rozważasz taki zabieg?

Przeszczep włosów – na czym polega

Przeszczep włosów jest zabiegiem wykonywanym przez lekarza (jak w każdym przypadku, kiedy dochodzi do przerwania ciągłości skóry – takie zabiegi przeprowadza się w gabinecie medycyny estetycznej, a nie w gabinecie kosmetycznym). Nie jest on bardzo inwazyjny. Wymaga jedynie miejscowego znieczulenia, a jeśli gojenie przebiega bez komplikacji, można już po tygodniu wrócić do swojego normalnego życia.

Jest to przeszczep z własnych tkanek pacjenta. Pobiera się niewielkie fragmenty skóry z mieszkami włosowymi, najczęściej z tyłu głowy (okolicą potylicy). Rzadziejz w wyjątkowych sytuacjach, z innych części ciała z na przykład owłosionej łydki. Transplantacja włosów przebiega tak, że pobrany wycinek skóry dzięki się na mniejsze fragmenty – zawierające po 1-3 mieszków włosowych – o wszczepia w miejsca, gdzie włosy są przerzedzone lub w ogóle nieobecne. Najczęściej są to okolice czoła, zakola, tzw. wysokie czoło. Przeszczepy stosuje się także np. na skórę po urazach, gdzie znajduje się nowa tkanka pozbawiona mieszków włosowych.

Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepu włosów

Przeszczep wykonuje się przede wszystkim ze względów estetycznych. Nie jest to zabieg konieczny ze względu na zdrowie fizyczne. Wiadomo jednak doskonale, że kwestie w wyglądzie, których u siebie nie akceptujemy, potrafią być źródłem potężnych kompleksów, także u mężczyzn. Rzutuje to na komfort życia, na sytuację towarzyską i samopoczucie w kontaktach zawodowych. Dlatego jeżeliłysienie jest nieakceptowalną zmianą przychodzącą z wiekiem i jesteśmy przywiązani do swojego młodego wyglądu i do fryzury, która można swobodnie przeczesywać palcami – to wystarczający powód, aby taki zabieg wykonać. Niestety nie zawsze transplantacja włosów jest możliwa. Przeciwwskazaniem jest łysienie plackowate. To choroba autoimmunologiczna, w której organizm sam niszczy mieszki włosowe, przez co efekty zabiegu się nie przyjmą. Również inne problemy z układem odpornościowym, wszelkie przewlekłe choroby, zaburzenia krzepliwości krwi, alergie na leki, problemy dermatologiczne itp. należy omówić z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu. Niektóre z nich mogą być czasowym lub trwałym przeciwwskazaniem do zabiegu albo wymagać szczególnego podejścia i dodatkowych środków ostrożności.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki