Sprzęt AGD do zabudowy: czy warto? Za i przeciw zabudowanej kuchni

Kuchnia to serce domu. To tutaj spędzamy czas przyrządzając posiłki dla wszystkich domowników, często również tutaj je jemy. Kuchnia jest tradycyjnym centrum życia rodzinnego, a dla wielu osób jej wygląd jest tak samo dobrą wizytówką domu, co salon. Dlatego też podczas projektowania ważne jest to, by kuchnia oddawała charakter osób mieszkających w danym domu oraz była przy tym na tyle estetyczna, by sprawiała przyjemność osobom spędzającym w niej czas. Wybierając urządzenie kuchni, do wyboru masz dwie możliwości: wybór sprzętów wykonanych z pasujących do siebie materiałów lub zabudowanie kuchennego sprzętu AGD. Jakie są wady i zalety zabudowania kuchennego sprzętu?

Dlaczego warto wyposażyć kuchnię w zabudowane artykuły gospodarstwa domowego?

To rozwiązanie może być szczególnie interesujące dla osób, które w swojej kuchni posiadają meble projektowane na wymiar. Ukrycie taki sprzętów jak lodówka, kuchenka czy okap sprawi, że jej wygląd będzie bardziej jednolity. Zabudowanie sprzętów kuchennych niesie ze sobą także inne korzyści. Przede wszystkim – w ten sposób ukryjesz zewnętrzne powierzchnie urządzeń, przez co łatwiej zachowasz je w czystości. Nigdy więcej opalcowanych drzwiczek od kuchenki czy lodówki.

Ukrycie zewnętrznych elementów wyposażenia kuchennego gwarantuje również większe bezpieczeństwo, szczególnie cenne, jeśli w domu mieszkają dzieci. Zabudowany sprzęt AGD nie tylko zakrywa kanty i metalowe elementy, ale również pozwala zamontować sprzęt kuchenny na wysokości, do której dziecięce rączki nie mają dostępu.

Wady zabudowanych mebli kuchennych

AGD do zabudowy nie sprawdzi się jednak w każdym domu – zabudowany sprzęt kuchenny ma również swoje mankamenty. Przede wszystkim jest droższy, ceny sprzętu wolnostojącego i przeznaczonego do zabudowy o podobnych parametrach mogą różnić się nawet o kilkaset złotych. Nie da się ukryć, że urządzenia o konkretnym wymiarze, potrzebują też idealnie dopasowanych do nich mebli. Oznacza to również, że wybór modeli jest ograniczony. Warto jednak pamiętać, że w tym wypadku skupiać się będziesz tylko na parametrach technicznych, ponieważ nie wygląd w tym wypadku nie ma większego znaczenia. Meble do zabudowy zalecamy również tym, którzy są zdecydowani na mieszkanie w danym miejscu – w razie wyprowadzki trzeba będzie liczyć się z faktem, że sprzęty prawdopodobnie nie będą pasować do innej kuchni.

(tekst sponsorowany)

