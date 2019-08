Kombinezony robocze – jak w sposób prawidłowy dobrać odzież ochronną?

Z racji na bogatą ofertę rynku, szybki wybór odzieży ochronnej z pewnością nie będzie łatwym zadaniem. Poszukując stroju roboczego dla zatrudnionych pracowników lub siebie, warto jest wiedzieć jakimi kryteriami wyboru należy się kierować. Pamiętajmy, o tym, że tylko właściwie dopasowany kombinezon roboczy zagwarantuje nam dostateczną ochronę, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i wygody wykonywanej pracy.

Pierwszym najistotniejszym aspektem jest oczywiście dopasowanie kombinezonu roboczego pod względem branży w jakiej pracują osoby przez nas zatrudnione lub my sami. Jednak jak się okazuje ważna jest nie tylko sama branża, ale też i warunki panujące w miejscu pracy. W tym wypadku należy skupić się na temperaturze oraz ewentualnych zagrożeniach z jakimi pracownicy mają styczność na co dzień, np. bliski kontakt z substancjami chemicznymi w postaci farb, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie zakup specjalistycznego kombinezonu ochronnego malarskiego (https://magrosbhp.pl/produkt/kombinezon-malarski-honeywell-mutex-ochronny-leightm-xxxl/).

W sprzedaży znajdziemy profesjonalne kombinezony robocze wyprodukowane specjalnie pod daną branżę. Produkty tego typu wyróżniają się spełnieniem określonych wymogów BHP, z tego też względu posiadają one specjalistyczne certyfikaty.

Kombinezony robocze – charakterystyka

Jak wygląda profesjonalny kombinezon roboczy, który spełnia wszystkie wymagania BHP? Zaczniemy od omówienia kwestii jego cech wyglądu, otóż kombinezon roboczy jest rodzajem jednoczęściowej odzieży ochronnej, będącej połączeniem bluzy ze spodniami. Kombinezon roboczy najczęściej wyposażony jest w zamek błyskawiczny, ciągnący się od dołu do góry (od kroku do szyi), nierzadko specjalistyczne modele kombinezonów posiadają tzw. zamki bryzgoszczelne znajdujące się z tylu. Kombinezony robocze są doskonałym rozwiązaniem w przypadku zaopatrzenia warsztatów mechanicznych, fabrykach, halach malarskich itp. Ze względu na swoją uniwersalność, znajdują one zastosowanie również w rolnictwie.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zwrócić uwagę także za praktyczne zastosowanie kombinezonu roboczego. Odzież do pracy powinna być wygodna w noszeniu, co dodatkowo przełoży się na komfort wykonywanej pracy, a tym samym wydajność pracownika. Kombinezon w żadnym wypadku nie może ograniczaj ruchów, materiał jego wykonania powinien być odporny i wytrzymały, najlepiej wodoszczelny a przede wszystkim łatwy w czyszczeniu.

