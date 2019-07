Dlaczego warto przepisać prąd na nowego właściciela?

Kiedy sprzedajemy lub kupujemy mieszkanie, zwykle pamiętamy o tym, by przepisać prąd na nowego właściciela. Nie chodzi bowiem tylko o to, by faktury za energię były wysyłane pod dany adres, ale także, by były wystawiane na właściwego użytkownika lokalu, a co za tym idzie – prądu. Przepisywanie prądu często jest jednak zaniedbywane w przypadku wynajmu mieszkań, domów i lokali użytkowych, a to błąd.

Zawsze powinniśmy zadbać o to, by prąd był przepisany na nowego właściciela czy wynajmującego z bardzo prostego powodu – jeśli tego nie dopilnujemy, mogą czekać nas poważne konsekwencje. Gdy jesteśmy użytkownikami lokalu, ale licznik prądu nie jest przepisany na nas, możemy zostać posądzeni o nielegalny pobór energii. Z kolei gdy to nie my użytkujemy dany lokal, ale jesteśmy przypisani do danego licznika, zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności w sytuacji, gdy faktyczny użytkownik lokalu nie ureguluje należnych zobowiązań za energię elektryczną.

Czego potrzebujemy, by przepisać prąd na inną osobę?

Do przepisania prądu potrzebujemy kilku dokumentów. Są to:

dowód tożsamości

akt własności lub umowa najmu lokalu

wniosek o przepisanie licznika prądu

protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez poprzedniego i nowego użytkownika lokalu, potwierdzający rzeczywisty stan licznika w momencie przejmowania lokalu

To ogólne zasady dotyczące dokumentów niezbędnych do przepisywania prądu na inną osobę, natomiast należy pamiętać, że mogą się one nieco różnić u każdego sprzedawcy prądu.Wszystkie szczegóły najlepiej uzyskać bezpośrednio u wybranej firmy, która pomoże w przepisaniu prądu na inną osobę.

Warto pamiętać o tym, że gdy chcemy przepisać prąd, zawsze powinniśmy kontaktować się ze sprzedawcą prądu (nawet jeśli chcemy zawrzeć umowę dotyczącą sprzedaży i dostawy prądu).

W przypadku przepisywania prądu na siebie polecamy sprawdzić także oferty innych sprzedawców energii elektrycznej. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że na rynku znajdą się bardziej opłacalne oferty. Przykładowo, firma Po Prostu Energia posiada obecnie bardzo korzystną ofertę energii elektrycznej dla firm- zobacz: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/. Szybka zmiana sprzedawcy energii na tego z lepszą ofertą,pozwoli nam od początku trwania umowy zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Jak przepisać prąd na nowego właściciela, gdy lokal ma dostęp do energii?

To, jak przepisać prąd na nowego właściciela będzie zależało także od tego, czy w danym lokalu prąd już jest, czy go nie ma.

W przypadku pierwszej sytuacji razem z poprzednim właścicielem (użytkownikiem) lokalu spisujemy protokół zdawczo-odbiorczy i wraz z dowodem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania danym lokalem przekazujemy go sprzedawcy prądu.

Jak przepisać prąd na nowego właściciela, kiedy w lokalu nie ma energii?

Jeżeli w lokalu nie ma prądu, ale lokal jest przyłączony do sieci energetycznej postępowanie jest nieco inne. Należy bowiem podpisać umowę dostawy prądu lub umowę kompleksową. Dokumenty, jakich będziesz potrzebować to:

dowód tożsamości

dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania danym lokalem

wniosek o zawarcie umowy z wybranym sprzedawcą prądu

oświadczenie o wykonaniu przyłączenia (lub oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie bądź też tzw. metrykę techniczną)

Ten ostatni dokument jest obligatoryjny dla nowych przyłączeń oraz w przypadku, gdy dla danego lokalu dostawa prądu była wstrzymana przez ponad rok.

Kategoria artykułu: Ciekawostki