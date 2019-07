Rynek pracy programistów baz danych Oracle

Bazy danych Oracle zapewniają firmom rozwój i osiąganie wysoko postawionych celów. Dlaczego? Gromadzenie i przetwarzanie danych, a następnie wyłanianie najważniejszych informacji, wpływają na decyzje dotyczące produktów i aktywności wszystkich firm. Wzrost zasięgu, popularności i w konsekwencji – dochodu danej marki, to zasługa świetnego zespołu pracującego przy bazach danych. Z tego powodu już teraz programiści bazy danych Oracle bez problemu dostają zatrudnienie w korporacjach i organizacjach – zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Liczba wolnych stanowisk w kolejnych latach będzie się powiększać, dlatego rozważając karierę zawodową, trzeba wziąć pod uwagę ten obszar.

Bazy danych Oracle – dlaczego są potrzebne?

Wspomniany wpływ na funkcjonowanie i sukcesy poszczególnych marek to jeden aspekt zapotrzebowania na profesjonalne zarządzanie bazami danych. Inną przyczyną rozwoju obszaru jest gwałtowny wzrost produkowania danych. Różnice w ilości ich wytwarzania na przestrzeni ostatnich lat pokazują dalszą perspektywę – przyszłość należy do doskonalenia technologii baz danych i zdobywania ekspertów. W 1992 roku ilość danych produkowanych w ciągu jednego dnia wynosiła 100 GB. Po pięciu latach wartość ta produkowana była już w ciągu jednej godziny, a w 2002 roku – w ciągu jednej sekundy. Przybliżona ilość danych wyprodukowanych w 2018 roku wynosi ok. 50 000 GB na sekundę.

Zatrudnienie gwarantowane

Przeładowanie danymi determinuje rynek pracy, a ekspertem od baz danych Oracle można stać się dzięki specjalnym szkoleniom. Pracodawcy nie wymagają dzisiaj ukończenia studiów, ale umiejętności zatwierdzonych certyfikatem przebytego kursu. Tworzenie bazy danych, ich administracja czy optymalizacja to program szkoleń Oracle skierowanych do wszystkich zainteresowanych karierą w branży IT. 66 000 dolarów w ciągu roku to średni dochód programistów baz danych w Stanach Zjednoczonych – im bardziej nadążają za zmianami i doskonalą swoje umiejętności, tym ten dochód naturalnie wzrasta. Warto pamiętać, że bazy danych Oracle wykorzystywane są na przykład w bankowości i branży ubezpieczeniowej. Dzięki nim instytucje funkcjonują nie tylko dobrze, ale też zawsze wychodząc naprzeciw klientowi i jego zapotrzebowaniom.

Oracle – o tym trzeba pamiętać

Bazy danych Oracle wiążą się ze ściśle analityczną pracą, dlatego nie każdy może sobie pozwolić na taki zawód. Jeśli jednak logika czy matematyka nie sprawiały problemów w szkole, bez wątpienia warto spróbować zawalczyć o miano specjalisty. Warto pamiętać, że praca programisty bazy danych Oracle:

jest pewna w każdej korporacji polskiej i zagranicznej.

jest dobrze płatna – również w Polsce.

jest perspektywiczna i znajduje się na liście najbardziej przyszłościowych zawodów świata.

dynamicznie się rozwija, dlatego wymaga doszkalania umiejętności i odpowiadania na zachodzące zmiany.

decyduje o sukcesach i porażkach każdego przedsiębiorstwa.

wiąże się z uznaniem społecznym.

może rozpocząć się od przebytego szkolenia, a nie ukończonych studiów nauk ścisłych.

