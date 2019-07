Legalne zakłady bukmacherskie przez Internet 2019

Jeżeli śledzisz polski rynek bukmacherski, na pewno wiesz, że w ostatnim czasie zaszło na nim sporo zmian. Pojawia się coraz więcej legalnych podmiotów z licencją Ministerstwa Finansów. W ostatnim kwartale zeszłego roku stosowne zezwolenia otrzymało aż czterech nowych bukmacherów – BetFan, Ewinner, Typiko, Traf-Zakłady Wzajemne. W całym 2018 roku licencję otrzymało w sumie siedmiu operatorów. Oprócz wyżej wskazanych są to jeszcze następujące firmy: Totalbet, Cherry Online Polska (czyli PZBuk) oraz BEM Operations Limited (znany jako BETCLIC).

Jak widać, zeszły rok to prawdziwy wysyp zakładów bukmacherskich. Graczy ucieszył powrót znanych firm, które po zmianach w przepisach musiały wycofać swoje usługi do czasu otrzymania licencji. Na wyżej wskazanych bukmacherach nie można skończyć, ponieważ już w styczniu obecnego roku pojawił się kolejny – Polski Bukmacher, który poprowadzi aż dwie marki, czyli OKbet i NobleBet. Bukmacherka w Polsce zatem rozwija się dosyć dynamicznie, a przynajmniej powoli wraca do normy po nowelizacji ustawy hazardowej.

Czego możemy się spodziewać w 2019 roku?

Tegoroczna oferta interesuje każdego klienta zakładów wzajemnych. Odświeżone promocje, dodatkowe dyscypliny czy kolejne dodatki w postaci zakładów wirtualnych albo aplikacji mobilnej – typerzy zawsze oczekują nowości i ulepszeń. U firm, które swoje usługi przez Internet świadczą już kilka lat trudniej o coś zaskakującego, dlatego też nowe bukmacherskie zakłady wzbudzają niemałą sensację. Jak już wspomnieliśmy, na samym początku roku gracze dostali niespodziankę w postaci nowego bukmachera. To po raz kolejny rozbudziło ciekawość typerów

Niektóre zakłady bukmacherskie online zdążyły już zaproponować swoją ofertę polskim klientom i można się z nią zapoznać poprzez strony internetowe danych podmiotów. Jednak wciąż znajdziemy operatorów, którzy mimo zezwolenia jeszcze nie wystartowali. Zakład bukmacherski, który dopiero co otrzymuje licencję, musi naprawdę porządnie przemyśleć ofertę i swoje możliwości. Taki bukmacher online nie ma łatwego zadania – powinien stanowić solidną konkurencję dla innych firm, które już od lat prowadzą swoją działalność w Polsce, dbać o potrzeby klientów i oczywiście opracować strategię w taki sposób, aby mieć jak największy zysk. Trudno jest przewidzieć, co zaproponuje chociażby Polski Bukmacher. Nie wiemy także, czy w najbliższym czasie nie pojawi się na horyzoncie kolejny buk, który zawojuje nasz rynek.

Na pewno typerzy oczekują powrotu największych europejskich bukmacherów, którzy po wprowadzonych zmianach nie zdecydowali się na złożenie podań o licencję. Na pewno jeszcze kilku operatorów czeka w kolejce na pozytywne rozpatrzenie wniosków, więc może zostaniemy jeszcze zaskoczeni w tym roku nastepną firmą.

Zakłady bukmacherskie jak grać legalnie?

Nie można ominąć tej kwestii, ponieważ działanie zgodnie z polskim prawem jest najważniejsze. Wielu graczy nie zadowala kilkanaście legalnie funkcjonujących bukmacherów na rynku, ponieważ ogólnie w Sieci zakładów bukmacherskich jest multum. Niektórzy bukmacherzy posiadają nieco ciekawszą ofertę, jednak polskich klientów, którzy chcą zostać uczciwi i wspierać Polskę poprzez odprowadzanie podatków, nie powinno to interesować do czasu, kiedy dany bukmacher nie zdobędzie wymaganej w naszym kraju licencji Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj o tym, by obstawiać legalnie, ale także odpowiedzialnie. Hazard jest zabroniony dla osób poniżej 18. roku życia, związany jest także z zagrożeniem uzależnienia oraz utraty wpłaconych środków finansowych.

