Monitorowanie samochodów firmowych zwiększa bezpieczeństwo pracowników

Pracownicy wyjeżdżający w długie trasy są przez wiele tygodni poza domem i firmą, dlatego kontakt z nim jest ograniczony. Ma to negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa podwładnych, którzy mogą mieć problemy z poinformowaniem o różnych niebezpiecznych sytuacjach na drodze bądź chorobach. System monitorowania GPS jest rozwiązaniem tego typu problemów, dlatego na jego instalację decyduje się coraz więcej firm.

Jak działa Vehicle Tracking?

System monitorowania floty samochodowej wykorzystuje GPS to sprawdzania, gdzie znajduje się pojazd, z jaką prędkością się przemieszcza, ile zużywa paliwa itp. System może również pobierać inne dane, na przykład sprawdzać, co dzieje się w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego. Dzięki temu przedsiębiorca korzystający z https://getvehicletracking.co.uk wie, gdzie znajdują się wszystkie pojazdy należącego do jego floty i jak przebiega trasa ich przejazdu, a także, co dzieje się z kierowcą. Informacje pozyskiwane przez system są wykorzystywane głównie do lepszego planowania tras przejazdu i optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Można wykorzystać je również w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników, którzy przez wiele tygodni pozostają w trasie za granicą.

Vehicle Tracking łączy się z komputerem pokładowym samochodu, pobierając informacje o prędkości pojazdu, jego lokalizacji, spalaniu paliwa itp. Następnie dane są przesyłane przez satelitę do urządzenia, na którym informacje zebrane przez monitoring są odczytywane. Monitoring umożliwia odbieranie danych na dowolnym urządzeniu, dlatego przedsiębiorca może sprawdzić je nawet na smartfonie po opuszczeniu siedziby firmy.

Alerty i powiadomienia gwarancją bezpieczeństwa kierowców

System monitorowania pojazdów GPS umożliwia odbieranie danych o dowolnej porze. Wystarczy zalogować się w aplikacji i sprawdzić, gdzie znajduje się kierowca i czy aktualnie jest w trasie. Przedsiębiorca otrzymuje powiadomienia, gdy pracownik zboczy poza wyznaczoną trasę lub obszar. Podobne alerty są wysyłane, gdy kierowca przekroczy dozwolony czas pracy, przemieszcza się przez długi czas ze zbyt wysoką prędkością lub z nadmiernym zużyciem paliwa. Dzięki temu właściciel floty może zareagować odpowiednio na wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce na trasie.

Dzięki Vehicle Tracking przedsiębiorcy szybciej dowiadują się o problemach, które pojawiają się w czasie wykonywania zleceń na przewóz towarów za granicą. Dotyczy to nie tylko awarii sprzętów, ale i bezpieczeństwa kierowców. W razie kłopotów i problemów ze skontaktowaniem się z pracodawcą, właściciel firmy szybko zauważa, że kierowca potrzebuje pomocy.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki