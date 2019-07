Szukasz pracy? Te porady będą dla ciebie!

Znalezienie pracy to nie jest najłatwiejsza rzecz, nie oszukujmy się. Często konkurencja jest duża, niektórych spala stres, inni w ogóle nie wiedzą po co przyszli na tę rozmowę o pracę. Niektóre osoby nawet nie pamiętają, gdzie wysłali swoje CV! Jeśli szukasz pracy, ale z jakiegoś powodu nie udaje ci się tego zrobić – mamy dla ciebie kilka krótkich porad, które pomogą ci ją znaleźć! Musisz zobaczyć jak działać, co robić, a czego nie, aby w końcu udało ci się zdobyć swoją wymarzoną posadę!

Jak znaleźć pracę?

Dla wielu osób nie jest to sprawa oczywista. Niektórzy nie potrafią konkretnie określić co powinni zrobić, żeby takową wymarzoną posadkę dostać. Dlatego właśnie w trosce o wszystkich, którzy obecnie szukają pracy, lub w niedalekiej przyszłości zamierzają to zrobić, przedstawiamy krótki poradnik o tym, jak znaleźć pracę. W większości są to sprawy oczywiste, ale nie wszystko! Być może dowiecie się czegoś nowego i następnym razem przechyli to szalę na waszą korzyść? Może odnajdziecie błędy, które popełnialiście i będziecie mogli to wyeliminować?

Nie wszyscy przykładają wagę do tego, co pojawia się o nich w Internecie. A jest to sprawa bardzo ważna. Jeśli są jakieś informacje, które cię kompromitują – możesz z marszu zostać wykreślony z kandydatów, których bierze się pod uwagę. Uwierz, że większość rekruterów dokładnie prześwietli twoje media społecznościowe.

Zadbaj o to, żeby twoje CV i list motywacyjny naprawdę pasowały na dane stanowisko i żeby były stworzone na najwyższym poziomie. To twoje pierwsze wrażenie, które wywołasz u pracodawcy. Lepiej, żeby było pozytywne.

Musisz odpowiednio przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – ubierz się stosownie do okazji i co najważniejsze – przeczytaj jak najwięcej o firmie. Statystycznie osoby, które szukają pracy, nie potrafią najczęściej odpowiedzieć na pytanie „co pan/i wie o naszej firmie?”. Szkoda byłoby przez to stracić szansę, prawda?

Nie umiesz umotywować dlaczego to ty, a nie ktoś inny, pasujesz na to stanowisko. W takiej sytuacji pracodawca nie będzie chciał cię zatrudnić, skoro nie masz argumentów i nie umiesz obronić swojej kandydatury

Wysyłasz CV wszędzie – nawet tam, gdzie nie pasujesz. Zdecydowanie nie tędy droga. Jeśli robisz coś, żeby robić albo nie spełniasz wszystkich wymogów. Na pewno nie zostaniesz zatrudniony.

Jeszcze jedną rzeczą, którą możemy polecić to rozbudowanie swojego profilu w serwisach, które stricte powiązane są z pracą, branżami, poszukiwaniem pracowników, biznesem itp. Dzięki temu może ktoś cię poleci albo sam cię znajdzie?

I pamiętaj o najważniejszym – przeglądaj codziennie i regularnie oferty pracy, najlepiej w miejscu, w których pojawia się ich najwięcej, co zwiększy możliwość znalezienia pracy. Z naszej strony możemy polecić ci serwis https://pinbook.pl/praca, gdzie na pewno odnajdziesz pracę w swojej okolicy. Trzymamy kciuki za znalezienie wymarzonego miejsca pracy.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki