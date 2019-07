Mikrolån, czyli mini pożyczki w Norwegii. Co w nich interesującego?

Każdy mniej lub bardziej orientuje się, czym są pożyczki pozabankowe. Oferuje się je w większości krajów, w tym Norwegii. Umożliwiają one mieszkańcom kraju fiordów realizację mniejszych zachcianek praktycznie od ręki. Oferta mikrolån, czyli najmniejszych i najprostszych do wzięcia pożyczek wygląda w Skandynawii nieco inaczej niż w Polsce.

Terminem låne określane są wszystkie kredyty i pożyczki, jakie można dostać na norweskim rynku. Jeśli mieszkaniec kraju fiordów chce wybudować dom lub kupić mieszkanie bierze forbrukslån (kredyt konsumencki), a jak marzą mu się wakacje lub wymiana samochodu na nowszy model sięga po smålån (chwilówkę – przykładowe oprocentowanie pod tym linkiem: https://www.tradeup.io/smalan/). Jeszcze chętniej zaciąga mikrolån (zobacz tutaj przykłady: https://www.tradeup.io/mikrolan/), czyli pożyczkę najmniejszą i najszybszą do wzięcia. Czym norweskie małe kredyty różnią się od polskich?

Lån uten sikkerhet – podobieństwa do polskich „pożyczek od ręki”

Podobnie jak w Polsce, w Norwegii oferuje się różne rodzaje kredytów. Dostać tam można lån på dagen, czyli pożyczki „do wzięcia w jeden dzień”. Minimum formalności zachęca Norwegów do zaciągnięcia lån uten kredittsjekk – pożyczki bez sprawdzania zdolności kredytowej. Ale jeszcze chętniej biorą oni łatwo dostępny mikrolån.

Złożenie wniosku o mikrolån polega na wypełnieniu krótkiego formularza, który jest maksymalnie uproszczony. Wpisuje się do niego wyłącznie najważniejsze dane. Składając go nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Wniosek o mikrolån zwykle rozpatrywany jest jeszcze tego samego dnia, więc wnioskodawca nie musi długo czekać na zastrzyk gotówki.

O mikrolån w Norwegii może wnioskować nawet 16-latek, jednak potrzebuje na to zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli pożyczkobiorca ukończył 18 lat, bank nie wymaga od niego dodatkowej zgody. Aby otrzymać mikrokredyt w Norwegii nie trzeba nawet ruszać się z domu. Wniosek można złożyć przez internet.

Pieniądze z mini pożyczki przeznaczyć można na dowolny cel, nie trzeba się z tego nikomu tłumaczyć. Mikrolån może pomóc opłacić rachunki, spłacić zadłużenie, zrealizować marzenie o kupnie nowego telewizora lub wyjeździe na wakacje.

Łatwiej wziąć chwilówkę w Polsce niż w Norwegii

W Polsce o chwilówkę może starać się każdy, co więcej, większości wnioskodawców zostaje ona przyznana. Nie trzeba udokumentować źródła dochodów ani przedstawiać zaświadczenia o zarobkach. W kraju fiordów brak regularnych dochodów przekreśla starania o pożyczkę. Mikrolån przyznawany jest w oparciu o zarobki i wydatki z ostatnich 3 miesięcy.

Niebagatelne znaczenie dla norweskich instytucji ma też wiarygodność wnioskodawcy oraz to, czy dotrzymywał terminów spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zdarza się, że nie jest to aż tak bardzo brane pod uwagę, jednak w większości przypadków nie spełniając wymogów można zapomnieć o pożyczce. Innego rozwiązania muszą szukać też ci, których historii kredytowej daleko do ideału, a w przeszłości choć raz spóźnili się z płatnością kolejnej raty kredytu o ponad 30 dni.

Mikropożyczki w Norwegii – ile trzeba za nie zapłacić?

Nie bez powodu norweskie firmy pożyczkowe dość restrykcyjnie podchodzą do wymogu dotyczącego udokumentowania stałości dochodów. Potwierdzenie regularnych przychodów wnioskodawcy jest informacją dla udzielającej mu kredytu instytucji, że ryzyko pożyczkowe w jego przypadku jest niewielkie. Tacy klienci rzadko kiedy spóźniają się ze spłatą swoich zobowiązań. Poziom zaufania społecznego w Norwegii jest bardzo wysoki. Jak pokazują statystyki, 98 proc. wszystkich pożyczkobiorców zwraca pożyczone pieniądze na czas.

Oprocentowanie mikrolån jest dużo niższe niż polskich mikrokredytów. W kraju fiordów najmniej wynosi ono 7 proc., lecz może sięgać nawet 35 proc., w zależności od wysokości pożyczki i okresu spłaty. Zdarza się, że przy takich samych warunkach, oprocentowanie mikrokredytu w Polsce jest dużo wyższe niż w Norwegii.

O jakiej wysokości mikrolån można się starać? Norwedzy w ramach tej pożyczki pożyczą do 50 tys. NOK, czyli nieco ponad 20 tys. zł. Najczęściej jednak wnioskują o kredyty w wysokości od 5 do 10 tys. NOK. Zaciągniętą pożyczkę spłacać mogą w okresie od 1 do 15 miesięcy w przypadku niewielkich kwot i od roku do kilku lat, gdy kwota pożyczki jest wysoka.

