Czym jest irygator do zębów?

Irygatory to urządzenia służące do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych i innych trudnodostępnych miejsc z resztek pokarmowych, bakterii i płytki nazębnej. Dzięki niemu, oczyszczanie jamy ustnej jest jeszcze prostsze i dokładniejsze. Jaka jest jego historia? Choć kultura dbania o higienę jamy ustnej sięga czasów starożytnych, irygatory są stosunkowo młodymi urządzeniami.

Irygator do zębów to urządzenie, które zostało stworzone w celu umożliwienia wykonywania tzw. kąpieli śródustnych, dzięki którym możliwe jest precyzyjne i bezpieczne pozbycie się płytki nazębnej, bakterii i resztek pokarmowych ze wszystkich trudnodostępnych miejsc – w tym przestrzeni międzyzębowych. To doskonała alternatywa dla osób, które nie lubią korzystania z nici dentystycznych bądź szczoteczek międzyzębowych, pozwalająca skutecznie zapobiegać powstawaniu próchnicy i chorób przyzębia.

Rodzaje irygatorów

Na rynku możemy znaleźć dwa rodzaje irygatorów: stacjonarne i przenośne. Oba zbudowane są podobnie: mają zbiorniki z wodą zakończone dyszami, przez które wyprowadzany jest płyn pod ciśnieniem. Różnią się jednak wielkością i skutecznością oczyszczania.

Irygatory stacjonarne – to irygatory osadzone na dużych stacjach dokujących ze zbiornikiem na wodę o pojemności ok. 600 ml. Wypuszczają stały strumień wody pod dużym ciśnieniem co sprawia, że oczyszczanie nimi jamy ustnej jest bardzo efektywne,

Irygatory bezprzewodowe – zasilane bateriami bądź akumulatorami. Są mniejsze, idealne na podróż, ale ciężej utrzymać w nich stałą siłę wypuszczania cieczy, ze wzgiędu na konieczność manewrowania irygatorem przy jamie ustnej. Zbiornik na wodę wbudowany jest w rękojeść – do jednorazowego oczyszczenia jamy ustnej, wymagane jest jego trzy – czterokrotne napełnienie.

Odrębną częścią irygatora jest jego końcówka. Podobnie jak w szczoteczkach elektrycznych i tu znajdziemy różne dysze, które będą różniły się działaniem. Możemy zakupić np. końcówki do oczyszczania języka, poddziąsłowe, naddziąsłowe czy też najprostsze, klasyczne. Dysze powinny być delikatnie zagięte na końcu. Ważne jest też to, że każdemu członkowi rodziny można kupić osobną końcówkę, by korzystał z tego samego irygatora – znacząco zmniejsza to koszty eksploatacji urządzenia.

Jak działa irygator dentystyczny?

Usuwanie płytki nazębnej i resztek jedzenia z trudnodostępnych miejsc przez irygator, opiera się na wypłukiwaniu ich przez to urządzenie strumieninem wody pod odpowiednim ciśnieniem. Proces ten jest łagodny i dokładny – pozwala sięgnąć nawet do kieszonek dziąsłowych (co zmniejsza ilość butyjących tam bakterii, m. in. Bacteroides melaningenicus czy Actinobacillus actinomycetemcomitans). Według wielu przeprowadzanych badań, irygatory są skuteczniejsze niż nici dentystyczne i szczoteczki międzyzębowe.

Dlaczego zbiornik irygatora należy napełniać wodą?

Zbiornik irygatora można napełniać między innymi płukankami i płynami oraz roztworem soli fizjologicznej. To woda pozostaje jednak najbardziej optymalnym wyborem. Po pierwsze jest ona najbardziej ekonomiczna – płyny są drogie, a do irygacji zużywa się ich bardzo dużą ilość. Po drugie, woda nie ma w składzie dodatkowych substancji, takich jak cukier, słodzik – będzie więc bezieczniejsza dla zębów i dla samego irygatora. Od czasu do czasu można jednak zastosować specjalną płukankę, wzbogaconą np. o ekstrakty roślinne czy fluor.

Producenci irygatorów dentystycznych

Wśród najbardziej znanych firm oferujących irygatory dentystyczne, z pewnością znajduje się chętnie kupowany irygator do zębów Waterpik – jego najpopularniejszy model WP-100 E Ultra kosztuje ok. 360zł. Zainteresowaniem cieszą się także urządzenia marki Oral-B – w szczególności Oral-B Oxyjet. Popularność utrzymuje także wiodący producent szczoteczek sonicznych – Philips, który produkuje najpowszechniejszy irygator bezprzewodowy – Air Floss Ultra w cenie ok. 370 zł.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki