Najlepsze dodatki do burgera?

Dobry burger to nie tylko kawał soczystej wołowiny, między dwoma częściami bułki. To także dobrze zbilansowane dodatki, które podkreślają smak mięsa, samemu nie znikając z palety smaków. Niektórzy uważają, że do burgera pasuje wszystko, ale nie jest to prawdą. Zestaw składników w burgerze musi być dobrze przemyślany. W innym wypadku łatwo jest popsuć to wyborne danie. Można obrać kilka dróg: klasyczną lub trochę poeksperymentować. Ważna je oryginalność, odrobina kreatywności i oczywiście idealny smak po ich połączeniu.

Klasyczny burger – zanim zaczniesz próbować nowych smaków, poznaj standardowe dodatki do burgera jak np.:

– pikle, czyli ogórki konserwowe o lekko słodkim smaku.

– czerwona cebula – łagodniejsza wersja białej oraz bardziej chrupiąca.

– ser cheddar – bardziej intensywny w smaku i kolorze.

– plasterek świeżego pomidora

– sałata lodowa, pokrojona w drobne paski

– sosy to oczywiście majonez oraz, ketchup oraz opcjonalnie musztarda.

Burger po włosku – wyjątkowy charakter mięsa w takim burgerze można podkreślić mozzarellą, szynką prosciutto, rukolą i suszonymi pomidorami.

Burger egzotyczny – dodając nietypowe składniki burger staje się potrawą o smaku oryginalnym i nietypowym zarazem. Gdy trafi do niego awokado, skarmelizowaną cebulę, ser mimolette oraz chutney z mango zyska on intensywny aromat.

Burger wytrawny – kotlet w bułce może też być daniem wykwintnym. Uczynią go takim dodatki jak ser pleśniowy typu gorgonzola oraz liście szpinaku.

Burger na ostro – papryczki jalapeno dodadzą mu ostrości a guacamole odrobinę zbalansuje smak.

Burgera można zrobić również z polskich dodatków regionalnych. Na dolnym Śląsku trafiłyby do niego:

Kapusta modra z boczkiem i jajkiem przyrządzona na słodko-kwaśno, zamiast sałaty lodowej.

Sos z suszonych owoców jak: jabłka, gruszki, śliwki i morele. Zazwyczaj serwowany jest on do dania o nazwie Śląskie niebo, czyli peklowanego mięsa wieprzowego. Taki sos nadałby burgerowi zupełnie nowego charakteru.

Karminadle, które znamy, jako kotlety mielone. Można jednym z nich zastąpić klasycznego kotleta wołowego do burgera.

