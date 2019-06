Bukmacherzy online 2019

Zakłady bukmacherskie przez Internet stają się coraz bardziej popularnie wśród Polaków, wzbudzając zainteresowanie nie tylko samych graczy, ale również i laików, którzy nigdy nie próbowali szczęścia u bukmachera. O bukmacherce zrobiło się głośno tuż po wejściu Ustawy Hazardowej w kwietniu 2017 roku. W tym dokumencie zostały dokładnie określone zasady dotyczące zakładów bukmacherskich oraz to, kto może zostać legalnym operatorem. Aby móc legalnie prowadzić działalność związaną z zakładami wzajemnymi, należy posiadać licencję Ministerstwa Finansów oraz zobowiązać się do odprowadzania 12% podatku od obrotu.

Zakłady bukmacherskie online, czyli u jakiego bukmachera można legalnie grać?

Wiele firm było zmuszonych wycofać swoją działalność z Polski, właśnie przez wprowadzenie rzeczonej Ustawy Hazardowej. Niegdyś popularne serwisy bukmacherskie nie są dostępne dla graczy z Polski. Jednak taka sytuacja pozwoliła mniejszym firmom na wyjście z cienia i rozpoczęcie legalnej działalności. W tym momencie na polskim rynku zakładów sportowych funkcjonuje aż 16 licencjonowanych podmiotów bukmacherskich. Oto aktualna lista operatorów (zaznaczamy, że nie jest to ranking bukmacherów, więc kolejność jest całkowicie przypadkowa): LV BET, STS, Fortuna, Milenium, Totolotek, BetClic, Typiko, Polski Bukmacher, Traf – Zakłady Wzajemne, forBET, TotalBET, BetFan, eTOTO, eWinner, SuperBet oraz PZBuk. Niektóre firmy jeszcze nie wystartowały ze swoją ofertą, co nie zmienia faktu, że posiadają one odpowiednie uprawnienia do prowadzenia legalnej działalności.

Dlaczego lepiej grać u legalnego bukmachera?

Wspominaliśmy już, że po wejściu Ustawy, wielu zagranicznych operatorów wycofało się z naszego kraju. Niektórzy z nich postanowili jednak obejść polskie prawo i nadal prowadzić nielegalną działalność, wykorzystując nieświadomość niektórych graczy. Ze względu na to warto się orientować, który bukmacher jest legalny, a który nie posiada odpowiednich uprawnień. Operator z koncesją Ministerstwa Finansów odprowadza podatek od obrotu, który zasila Skarb Państwa, więc bukmacherka wspomaga budżet naszego kraju. Dodatkowo, gracze mogą być pewni, że są bezpieczni w Sieci, dzięki polityce prywatności, która obowiązuje w serwisach prowadzących bukmacherskie zakłady. Co ciekawe, większe firmy, jak STS lub Fortuna, obejmują patronatem polskie drużyny, a nawet całe ligi, przez co wspierają rozwój sportu w naszym kraju.

Zanim obstawisz swój pierwszy zakład bukmacherski online…

Jeszcze przed zaczęciem gry u bukmachera warto zorientować się w ofercie, którą udostępnia dany operator. Ze szczególną uwagą powinny się zapoznać osoby, które nie wiedzą dokładnie, jak obstawiać zakłady bukmacherskie jak grać, czym są bonusy bez depozytu lub na czym polegają kursy. Dlatego jeszcze przed obstawieniem pierwszego kuponu, powinno zorientować się w najważniejszych aspektach gry, które oferuje bukmacher online.

Przede wszystkim trzeba zapoznać się z kursami, ponieważ od nich wiele zależy w zakładzie. Ich wysokość określana jest przez prawdopodobieństwo tego, czy dane wydarzenie będzie miało miejsce. Im wyżej stoi kurs, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia danej sytuacji. Gracze poszukują jak najkorzystniejszych kursów, które pozwolą im na większe wygrane. Kolejną częścią oferty są zakłady na żywo. Odbywają się one w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zapewniają wyższy poziom rozrywki typerom szukającym emocji. Patrząc na wydarzenia rozgrywające się na boisku, możesz zadecydować jaki typ kuponu postawić oraz jaką dobrać stawkę. Warto również zwrócić uwagę na bonusy oraz promocje, które bukmacherzy przygotowują dla swoich graczy. Wszystkim, ale szczególnie początkującym graczom, rekomendujemy dokładne czytanie regulaminów promocyjnych ofert bukmacherskich. Bukmacherzy to organizacje nastawione

na wypracowanie zysku dla swoich właścicieli. Należy o tym pamiętać, przyglądając się wysokim kwotom bonusów obiecywanych przez bukmacherów czy uśmiechniętym twarzom opłaconych ambasadorów brandu. Praktycznie zawsze bonusy są obarczone wysokim wymogiem obrotowym, dlatego jeszcze raz sugerujemy dokładne czytanie regulaminów, żeby podejmować w pełni świadome decyzje.

Przypominamy, że hazard może uzależniać, dlatego apelujemy o odpowiedzialną grę w serwisach oferujących zakłady sportowe!

Należy pamiętać, że dozwolona jest gra tylko u legalnych firm bukmacherskich w Polsce. Gra u nielegalnych jest zabroniona przez prawo. Każda forma hazardu wiąże się z ryzykiem utraty środków finansowych czy problemem uzależnień.

